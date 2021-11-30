日本最大在野黨立憲民主黨新黨魁 眾議員泉健太當選

日本立憲民主黨新任黨魁泉健太。（取自產經新聞）

2021/11/30 14:43

〔駐日特派員林翠儀／東京30日報導〕日本最大在野黨立憲民主黨今天舉行黨代表選舉，由於4名候選人均未能在首輪投票單獨取得過半數，第2輪投票由得點最高的前2人政務調查會長泉健太和前首相輔佐官逢坂誠二進行最後對決，最後由泉健太勝出，成為立憲黨的新任黨魁。

現年47歲的泉健太出身北海道石狩市，因大學就讀京都的立命館大學，畢業後留在京都擔任參議員福山哲郎的秘書，而留在京都發展。泉健太於2000年25歲時首次在京都參選眾議員落選，2003年再次於京都出馬雪恥成功進入政壇。今年的眾院大選第8次當選眾議員。

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泉健太曾在去年9月出馬與枝野幸男角逐立憲黨黨代表落敗，這次是他第2次角逐黨代表，知名度較其他候選人高。

立憲黨在這次眾院大選失利，各方認為主因是立憲黨與共產黨合作未達預期效果，但泉健太則認為立憲黨在國會猛攻自民黨政府的弊案疑雲，反而造成選民對立憲黨產生「只會批評」的印象，他在黨魁競選過程中表示，將進行黨改革，以解除選民對立憲黨的負面印象。各方期待由他帶領的立憲黨將與自民黨形成較為健全的朝野競爭。

立憲黨前黨代表枝野幸男為負起眾院大選敗選的責任辭職，黨代表選舉於19日公告，今天進行投開票，共有泉健太、逢坂誠二及國會對策副委員長小川淳也、前厚生勞動副大臣西村智奈美等4人參選。

這次代表選舉採用「點數制」，首輪投票總計有572點，包括國會議員280點（每人兩點）、地方議員143點（由1265人按比例分配）、黨員等143點（10267人按比例分配），及預定代表黨內參選中央級選舉6名人選共6點。

今天的首輪投票，4名候選人均未能拿下過半點數，進入第2輪投票，國會議員共286點、各都道府縣黨部共47點，合計333點，結果由泉健太拿下205點勝出。

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