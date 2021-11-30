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    離奇！3歲男童撞到「放有上膛手槍」椅子 5歲女童意外中彈亡

    美國喬治亞州（Georgia）發生1起槍殺事故，1名5歲女童在感恩節當日意外遭到擊斃，兇手則是她3歲的堂弟。示意圖，與新聞事件無關。（路透）

    美國喬治亞州（Georgia）發生1起槍殺事故，1名5歲女童在感恩節當日意外遭到擊斃，兇手則是她3歲的堂弟。示意圖，與新聞事件無關。（路透）

    2021/11/30 17:25

    〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州（Georgia）日前發生1起槍殺事故，1名5歲女童在感恩節當日意外遭到擊斃，兇手則是她3歲的堂弟，事發當下小堂弟不小心撞到放在椅子上的1把手槍，由於這把手槍早已上膛，不小心誤觸後竟直接射中女童胸口，即刻送醫搶救後仍不治。

    綜合外媒報導，事件本月25日發生在城市南富爾頓（South Fulton），感恩節當日一家人團聚，未料突然出現一陣槍響，家屬驚見5歲女童埃伯哈特（Khalis Eberhart）胸口中彈，緊急送往醫院急救後，卻因傷勢過重不治。

    女童家屬指出，埃伯哈特是被3歲堂弟不小心射殺致死，事發當時，3歲堂弟疑沒站穩，因而撞到放在椅子上的手槍，由於那把手槍已上膛，疑不小心誤觸扳機，才會射中埃伯哈特；當地警方對此表示，已介入調查中。

    據悉，同日於明尼蘇達州也發生類似槍殺兒童事件，1名13歲少年與5歲男童共同前往車庫拍攝玩手槍影片，在過程中13歲少年意外射殺5歲男童，13歲少年被送往當地少年拘留中心，被警方指控過失殺人罪。

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