離奇！3歲男童撞到「放有上膛手槍」椅子 5歲女童意外中彈亡

〔即時新聞/綜合報導〕美國喬治亞州(Georgia)日前發生1起槍殺事故,1名5歲女童在感恩節當日意外遭到擊斃,兇手則是她3歲的堂弟,事發當下小堂弟不小心撞到放在椅子上的1把手槍,由於這把手槍早已上膛,不小心誤觸後竟直接射中女童胸口,即刻送醫搶救後仍不治。

綜合外媒報導,事件本月25日發生在城市南富爾頓(South Fulton),感恩節當日一家人團聚,未料突然出現一陣槍響,家屬驚見5歲女童埃伯哈特(Khalis Eberhart)胸口中彈,緊急送往醫院急救後,卻因傷勢過重不治。

女童家屬指出,埃伯哈特是被3歲堂弟不小心射殺致死,事發當時,3歲堂弟疑沒站穩,因而撞到放在椅子上的手槍,由於那把手槍已上膛,疑不小心誤觸扳機,才會射中埃伯哈特;當地警方對此表示,已介入調查中。

據悉,同日於明尼蘇達州也發生類似槍殺兒童事件,1名13歲少年與5歲男童共同前往車庫拍攝玩手槍影片,在過程中13歲少年意外射殺5歲男童,13歲少年被送往當地少年拘留中心,被警方指控過失殺人罪。

