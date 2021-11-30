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    以色列環球小姐選美如期舉行 法國佳麗入境爆確診武肺

    法國小姐博蒂諾前往以色列參加2021環球小姐選拔，入境篩檢確診武漢肺炎。（圖取自Clemence Botino IG，本報合成）

    法國小姐博蒂諾前往以色列參加2021環球小姐選拔，入境篩檢確診武漢肺炎。（圖取自Clemence Botino IG，本報合成）

    2021/11/30 13:52

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列27日率先宣布封鎖邊境2週，以防堵武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）最新變種病毒「Omicron」入侵，惟前往當地參加環球小姐（Miss Universe）選美大賽的參賽者可豁免入境，不料現傳出1名佳麗抵達後篩檢確診，目前未知是否為Omicron變異株相關個案。

    綜合外媒報導，2021環球小姐選拔12月12日將在以色列舉行，預計將有近100國的佳麗齊聚一堂，據悉大多數參賽者已在以色列因應Omicron疫情鎖國前抵達當地，其餘參賽佳麗也仍可豁免入境。

    選美大賽主辦單位29日證實，1名參賽者入境後確診武漢肺炎，但未公布其確切身份；隨後當地媒體報導指出，確診者是法國小姐博蒂諾（Clemence Botino），她在出發前已完成疫苗接種，且持有陰性證明，但在入境篩檢時發現染疫，已送往指定地點隔離，尚不清楚是否感染Omicron變種病毒。

    相關單位表示，已通知所有曾與確診者接觸的人員，並建議他們同樣進行隔離檢疫；選美大賽仍將如期舉辦，屆時會採取嚴格防疫措施。

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