前妻「實名舉報」交警夫家暴 控官官相護中國網友熱議

中國一名女子指控交警前夫家暴家暴，還拿權勢威壓、恐嚇她。（翻攝微博）

2021/11/30 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕警察因保護人民安危而受人尊敬，中國卻有一名交警隊副支隊長被前妻指控長期家暴，並與家人仗其「大領導」的地位威嚇前妻「妳去告也沒用」；前妻表示，礙於對方前途與權力隱忍，但因此罹患憂鬱症並曾輕生3次，最後決定揭露一切，引發中國網友關注。

綜合中媒報導，中國河南省開封市交警大隊張姓副支隊長被前妻拍影片指控長期家暴；在影片中，她不僅大方露出全臉，還出示證件證明身分，「實名舉報」張男家暴惡行，並秀出多張傷處照片佐證。她透露，自己與張男交往期間，張男還處在另外一段婚姻中，但承諾不讓她做小三，但具體何時離婚她也不曉得。

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後來婚後張男經常惡言相向，還沒有理由地動手打她；前妻透露，張男曾邊打邊說「打妳打得太輕，應該把妳打死」，還找別人來揍她。加害者不只一個，前妻指控，張男姊姊曾威脅自己「打妳怎麼了，妳去告也沒用，我弟弟（張男）是大領導，妳們家人都是普通老百姓」。

這段影片在中國社群網路上掀起議論，前妻受訪時稱礙於張男警隊工作，不想耽誤對方，又加上對方聲稱有領導撐腰，因此隱忍，不想情況沒有好轉，她還罹患憂鬱症，3度嘗試輕生，忍無可忍才決定公布一切，「我就想問問那些領導，你們保的這是人還是鬼？」

另外一支影片中前妻則透露，張男得知她「實名舉報」卻毫不緊張，表示只要交由當地政府來查，他都不會有事，要她「隨便告」，氣得她大呼「是誰給他底氣？背後是誰在給他撐腰？」中媒事後找到張男前妻個人微博帳號，發現一份民事調解書，2人目前已經離婚，男方補償女方70萬元人民幣（合約304萬7382元新台幣）。

對此，開封市紀委29日表示已經收到檢舉，並將此案轉到駐市公安局紀檢組調查；中國網友則表示，「輕輕鬆鬆轉70萬（人民幣）哦？交警這麼有錢啊？」質疑張男怎麼負擔得起這麼大筆金額，應該深入調查；也有其他人表達不滿，「拒絕家暴，零容忍家暴」、「家暴只有0和無數次」、「這種人當警察？狗都不如，直接拖出來批鬥」。

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