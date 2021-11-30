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    野象交配季情緒大暴走 泰國又爆人類遭踩死事件1個月已5起

    泰國莊他武里府本月發生5起野象踩死人事件。圖為野象示意圖，與本文無關。（法新社）

    泰國莊他武里府本月發生5起野象踩死人事件。圖為野象示意圖，與本文無關。（法新社）

    2021/11/30 12:44

    〔即時新聞／綜合報導〕人類經濟活動發展之餘，究竟該如何與野生動物達成平衡，是道難解的課題；泰國莊他武里府（Chanthaburi）當地野象進入交配季節，情緒較不穩定，使當地傳出一個月5人遭大象踩死的事件，而近一起事件發生於28日。當地政府已經祭出警告，呼籲民眾切勿接近大象。

    根據《曼谷郵報》，當地警方證實本月第5起大象踩死人事件發生於28日，死者是一名54歲男子諾拉衛（Norawit）；諾拉衛61歲的親戚兼目擊者透露，自己與諾拉衛還有2名友人從其他地方來事發地點收集蘆葦花，想做成掃把販賣，不想卻突然聽到諾拉衛大叫，警告隨行的3人快點離開該處。

    3人隨即逃跑，只有最早發現異常的諾拉衛沒有逃出生天；3人逃出後馬上向當地單位求助，返回當地後諾拉衛卻早已身亡，事發地點附近還有2隻野象遊蕩。警方推測，諾拉衛當下應該遭受到野象數次踐踏，目前已將其遺體移交相關單位進行屍檢。

    根據莊他武里府災防辦公室統計數據，今年起已有8人被大象踩死，而其中5件發生於本月，除此之外還有1人受傷，1棟民宅遭大象攻擊損毀；當地政府警告，因為野象進入交配期，大象情緒非常不穩定，呼籲民眾遠離大象，以策安全。

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