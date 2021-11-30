中國擬推新法重罰翻牆行為 專家：加速與外界脫鉤

中國網信辦擬推出的網路管理新法中，將針對翻牆行為進行明確定義並制定罰則。（歐新社）

2021/11/30 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）14日發布關於「網路數據安全管理條例」公開徵求意見通知，規定個人與組織不得提供翻牆工具，有外媒指出，此條例一旦通過，料將對中國人民帶來更嚴重的打壓，而當局明顯雙標行為，不僅象徵中國訊息封鎖進一步惡化，更會加速與自由世界脫鉤。

《美國之音》指出，中國網信辦擬推出的網路管理新法中，將針對翻牆行為進行明確定義並制定罰則，雖然藉由「公開徵求意見」的形式宣傳這項新規，但當局的用意卻也更加明確地浮上檯面，這意味著過去多年來模糊不清的「翻牆」及「協助翻牆」行為，未來將更高程度地受到管控與嚴懲。

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《美國之音》引述熟悉中國民間情緒的專家說法，指北京對於翻牆入罪一事，長期都存在極其雙標的處理態度，過往不少民眾因翻牆惹禍上身，但官媒《環時》總編胡錫進等卻能在海外網站暢通無阻，「同一行為官可民不可的現狀，已激起民間反彈聲浪」。

專家進一步指出，網信辦這次推出新規就是為了讓「牆」這個存在合法化，由此可見當局心意已決，未來中國訊息封鎖程度將進一步惡化，並加快民間與自由世界的脫鉤腳步。

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