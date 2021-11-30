最高機密檔案文件曝光！中共高層確立迫害新疆政策

檔案顯示，中共高層在2014年擬定了一系列有違人權的新疆政策。（美聯社）

2021/11/30 07:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府迫害新疆人權受國際強烈譴責，雖然中共矢口否認，現在卻有一份2014中國國家主席習近平等中央高層會議紀錄，談論了要在新疆採取生育控制、再教育營等違反人權的政策。

《衛報》報導，共產主義受難者紀念基金會的德國社會人類學專家曾茲（Adrian Zenz）掌握到一份中共官方的新疆會議記錄，內容包括習近平在2014年4月的三場演說，議題涵蓋安全、人口控制及懲罰維吾爾族等，部分內容被當局列為最高機密。

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文件顯示，中共要求對維吾爾族實施再教育、重新安置以修正維族和漢人人口不平衡的現象。曾茲表示，這份檔案的重要性在於，可看出中共領導層在2014年提出的政策方向後，隨之而來的再教育營大規模拘禁、強迫勞動及控制族群人口等行徑，顯示出中國政府高層「犯下文化滅絕的長期意圖」。

昆明市2014年發生31死逾百傷的攻擊事件，當局直指兇手為新疆極端主義份子發動的恐怖攻擊，成為中國整肅新疆的理由。習近平在其中一場演說提及，人口比例和安全是長期穩定及和平的重要基礎，他也下令撤銷南疆族群的生育優惠待遇，強調維吾爾族核心地區的生育控制政策對所有族群一視同仁。

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