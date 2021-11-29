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    加強防疫限制 瑞士公投62％支持「疫苗通行證」

    瑞士28日舉行公投，62%選民支持推行「通行證」防疫措施。（歐新社）

    瑞士28日舉行公投，62%選民支持推行「通行證」防疫措施。（歐新社）

    2021/11/29 22:37

    〔即時新聞／綜合報導〕瑞士28日針對一項法律修正案進行全國性公投，決定是否因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情推行「通行證」防疫措施。最終結果顯示，62%瑞士民眾支持這項法案通過。

    綜合外媒報導，瑞士這項針對「COVID-19法」法律修正案的公投，獲得62%選民支持。瑞士26個州之中，僅有2個州的投票結果是反對；這2個州分別為施維茨州（Schwyz）和內亞本塞州（Appenzell Innerrhoden），都屬於相對保守的瑞士東部農村地區。此次公投催出65%投票率，較瑞士公投平均投票率46%高出許多。

    公投通過後，瑞士政府將可推行「通行證」防疫措施，通行證會標示民眾是否打過疫苗、採檢陰性或得過武漢肺炎後康復等資訊，持有通行證者方可參加公共活動或聚會。瑞士當局自9月起已要求民眾進入部分室內空間需提出此通行證，但反對者認為，這樣的通行證無疑是一種「種族隔離」政策。

    瑞士目前約有65%民眾完全接種疫苗，是西歐接種率最低的國家之一。

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