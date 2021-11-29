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    抗疫武器成焦點！ 韋氏辭典選出2021年代表字「疫苗」

    韋氏公司出版的英語辭典在美國辭典界執牛耳地位，選出2021年代表字為「vaccine」（疫苗）。（法新社資料照）

    韋氏公司出版的英語辭典在美國辭典界執牛耳地位，選出2021年代表字為「vaccine」（疫苗）。（法新社資料照）

    2021/11/29 18:14

    〔中央社〕鑒於全球今年仍深受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，在美國辭典界執牛耳地位的出版商韋氏公司宣布，「疫苗」（vaccine）獲選為2021年度代表字。

    宣布年度代表字前，韋氏公司（Merriam-Webster）特約編輯、辭典編撰學家索克洛斯基（Peter Sokolowski）告訴美聯社，「根據我們的資料，在2021年的每一天，（疫苗）這個字出現機率都極高。」

    他說，這個字「代表兩個不同的故事，一是科學故事，也就是疫苗開發的速度驚人；另外還有關於政策、政治和政黨派別的辯論。這個詞承載了兩種龐大的涵義。」

    本月初，牛津英語大辭典（Oxford English Dictionary）也選擇vax（疫苗）作為年度代表字。去年韋氏辭典的代表字則是「大流行」（pandemic）。

    索克洛斯基說，2020年的「大流行」好比一把槍開了火，今年我們「正在面對後果。」

    在韋氏官網上，「疫苗」的搜索次數較2020年增加了601%。去年12月，英國施打了世界上第一劑COVID-19疫苗，同月稍晚，美國也在紐約接種國內的第一劑疫苗。

    索克洛斯基指出，事實上「疫苗」這個詞存在已久，也非因單一流行病而產生。這個字的首個已知用法可追溯到1882年，但更早之前就有文獻顯示這個字與用於接種的牛痘膿皰液有關。

    「疫苗」字源來自新拉丁語的vaccina，以及拉丁語中陰性的vaccinus，意為「屬於或來自母牛」。韋氏辭典記載，母牛的拉丁文是vacca，字源可能類似梵文的vasa。

    今年除「疫苗」外，排名亞軍的熱門詞彙還包括「叛亂」（insurrection）、「基礎建設」（infrastructure）、「毅力」（perseverance）、「遊牧民族」（nomad）。

    基本上，多數辭典公司都是透過專門委員會選出年度詞彙，韋氏則是根據其官網查詢資料進行選擇。

    挑選年度代表字時，韋氏除了會注意搜尋次數激增的詞彙，近年也會將年度同比增長納入考量。自2008年以來，韋氏公司每年都會宣布年度代表字。1101129

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