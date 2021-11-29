動保人士因這原因拒打疫苗...確診20天病逝 他留遺言後悔了

英國54歲男子史提爾（Glynn Steel）是位吃素的動保人士，由於他認為疫苗在動物身上進行測試，因此他拒絕施打。然而，他於今年10月不幸確診，最終病逝留下後悔遺言。（翻攝自推特@Dilarmazda）

2021/11/29 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕英國54歲男子史提爾（Glynn Steel）是位吃素的動保人士，由於他認為疫苗在動物身上進行測試，因此他拒絕施打。不過，他不幸於今年10月確診，被送入加護病房時，曾要求護士替他接種，但為時已晚，遭到護士拒絕，最後他懊悔地告訴太太艾瑪（Emma Steel），「真希望自己當初有接種疫苗」。

綜合外媒報導，史提爾是名工程師，同時也是位熱愛動物的動保人士，其家中共有6隻救援的流浪貓狗，且平時也會利用吃素來表達對動物生命的支持。而在疫情爆發之際，史提爾得知疫苗廠商都是在動物身體上進行測試後，他認為這是對動物生命的迫害，因此拒絕打疫苗。

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然而，史提爾卻在今年10月27日確診，起初他以為只是感冒，但隨著病情急速惡化，妻子只好在11月2日將他送醫。史提爾被送入加護病房後，曾請求護士替他施打疫苗，但由於史提爾已經確診，護士只能拒絕他的要求。

當史提爾陷入昏迷前，他懊悔地向妻子表示，「我從沒這麼難受過，我真希望自己有打疫苗」。過了20天後，史提爾於11月16日病逝。

事後太太艾瑪也決定公開先生的案例，呼籲那些還沒接種的民眾，除非是醫師判定身體狀況不能接種，否則都不應該放棄打疫苗提升保護力的機會。

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