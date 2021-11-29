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    不怕Omicron？ 紐西蘭政府仍決定鬆綁防疫措施

    阿爾登指出，目前仍需要蒐集大量證據，才能了解Omicron變種病毒所帶來的影響。（美聯社）

    阿爾登指出，目前仍需要蒐集大量證據，才能了解Omicron變種病毒所帶來的影響。（美聯社）

    2021/11/29 13:14

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新型變種病毒「Omicron」已在全球各地出現確診病例，各國均對此繃緊神經。面對鄰國澳洲出現Omicron確診病例，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）週一表示，儘管Omicron變種病毒對世界構成健康威脅，但紐西蘭未來仍將朝著「與疫共存」方針前進，實施「紅綠燈」新防疫措施。

    綜合外媒報導，阿爾登表示，現階段紐西蘭並沒有出現Omicron確診病例，但目前Omicron病毒在全球的發展形式表明了採取謹慎邊境政策之必要性。阿爾登指出，目前仍需要蒐集大量證據才能了解Omicron變種病毒的影響，「它可能會影響疫苗效力，但也可能不會；它可能比 Delta更嚴重，又或者更溫和，我們目前還不知道」。

    紐西蘭衛生部長布盧姆菲爾德 （Ashley Bloomfield） 表示，儘管Omicron病毒出現，但是到目前為止，Delta變種病毒仍是在全球蔓延的主要病毒，紐西蘭政府正在考慮是否需要在邊境採取更多措施來阻止Omicron入侵。

    阿爾登今早也在電視節目《AM Show》上表示，目前說紐國官員可能需要對Omicron病毒做出什麼改變還為之過早，如果有需要，紐國官員可以在邊境非常迅速的做出反應，旅客也必須在入境紐西蘭時通過一系列隔離及檢疫系統。

    面對澳洲出現Omicron確診病例，阿爾登強調，政府需要更多訊息才能確定「澳洲旅客自明年1月開始免管制隔離」這項措施是否會改變，阿爾登也重申，政府沒有理由在聖誕節前取消關於放寬限制的決定。

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