12歲少女與友人到市中心玩 慘遭4青年圍毆刺殺

英國利物浦有名12歲女孩懷特（Ava White）25日在布置完聖誕裝飾後，與4名13歲至15歲青年發生口角，結果被少年持刀刺死。（圖擷取自推特@ShaneMeneer）

2021/11/29 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕英國利物浦（Liverpool）有名12歲女孩懷特（Ava White）25日在布置完聖誕裝飾後，與4名13歲至15歲青年發生口角，結果被少年持刀刺死。該起事件震驚全英國，目前警方已羈押其中1名持刀的少年，並依謀殺罪名將他起訴。

綜合外媒報導，事發當天懷特在幫忙換上聖誕燈飾後，就與朋友到市中心玩樂，然而，晚間8點多時她與4名青少年發生口角，隨即演變成肢體衝突。直到晚上8點39分，青少年們開始圍毆懷特，其中1名14歲少年甚至拿出事先帶在身上的短刀刺向懷特，導致她重傷身亡。

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4名青年犯案後，轉身逃到附近學校巷子，再穿越寒沃佛街（Hanover Street）後，進入艦隊街（Fleet Street）逃逸。而懷特被緊急送醫治療後，仍回天乏術，隔天警方搜查現場時，有不少民眾獻上鮮花，悼念逝去的年輕生命。

據悉，在老師及同學眼裡懷特是一個既聰明又受歡迎的女孩，還很善良又懂得替人著想，她好友的姐姐，17歲的雷熙（Lacey）悲痛表示，一個這樣的女孩只是和朋友出去玩，卻不幸碰上這種事，「我覺得這事情根本不該發生」。

目前警方已將4人逮捕，依謀殺罪和持有刀械罪名起訴帶刀的14歲少年，並持續將他羈押，另外3位則是有條件保釋候審，預計將在29日開庭。

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