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    準備對抗「Omicron」！ 佛奇：美國目前談封鎖還言之過早

    佛奇表示，美國人應該準備好對抗「Omicron」，但現在要談論是否需要新的封鎖措施或行動還「言之過早」。（路透）

    佛奇表示，美國人應該準備好對抗「Omicron」，但現在要談論是否需要新的封鎖措施或行動還「言之過早」。（路透）

    2021/11/29 07:39

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新型變種病毒「Omicron」近期開始蔓延，已有多國出現確診病例，各國無不繃緊神經。美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）表示，美國人應該準備好對抗「Omicron」，但佛奇強調：「現在要談論是否需要新的封鎖措施或是行動還言之過早。」

    佛奇接受美國《美國廣播公司新聞》（ABC News）訪問時提到：「我們都知道當病毒傳到多個國家時，它不可避免地會在這裡（美國），問題是，我們會為此做好準備嗎？」

    由於各國紛紛祭出旅行禁令，佛奇表示，即使實施旅行禁令，在面對具備高度傳染性的病毒時，是無法完全阻止它進入美國的，雖然禁令無法完全阻絕病毒，但禁令可以延長政府的準備時間，讓防疫工作準備地更好，「這是人們需要理解的事」。

    至於美國因應「Omicron」變種病毒恢復防疫封鎖措施的可能性為何，佛奇則認為現在談論此事「言之過早」，但必須要為最壞的狀況做打算，盡最大的努力來準備抗疫。

    佛奇27日接受《NBC News》訪問時曾提到，「Omicron」變種病毒現在可能已在美國傳播，但美國政府目前尚未確認任何確診病例。

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