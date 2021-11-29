防Omicron擴散 摩洛哥將暫停客運航班入境兩週

2021/11/29 01:45

〔中央社〕摩洛哥監控COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的委員會表示，因擔憂稱之為Omicron的新型病毒變異株擴散，摩洛哥將從29日晚間起暫停客運航班入境兩週。

法新社報導，這個委員會發表聲明說：「因新型病毒變異株Omicron在歐洲與非洲迅速蔓延，同時為了…確保摩洛哥民眾的健康，於是拍板這項決策。」

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暫停客運航班入境兩週的措施預計從當地時間29日深夜11時59分起生效，並且將定期評估，「必要時進行調整」。

摩洛哥宣布這項決策數小時前，以色列政府表示，將從今天晚間起禁止所有外國旅客入境，以遏止Omicron的擴散。

Omicron最早在南非發現，目前已有數國通報當地民眾感染這個病毒變異株的確診病例，以致越來越多國家實施許多人期盼別再捲土重來的防疫管制。

觀光業是摩洛哥的主要經濟命脈，這個位於北非的國家敲定暫停客運航班入境兩週之前，26日曾宣布禁止南非及其他6個非洲南部的國家旅客入境。

此外，英國衛生安全局（UK Health Security Agency）通報境內第3起Omicron確診病例，並說這名已不在英國境內的染疫男子曾經到訪南非。

英國衛生安全局說：「藉由密集追蹤我們發現越來越多的病例，猶如其他國家的情況，預料未來數日還會發現更多患者。」1101129

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