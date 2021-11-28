驚人副作用！ 85歲嬤臥病3年 打完這款武肺疫苗後竟站起來了！

泰國洛坤府85歲阿嬤（黃衣者）日前接種完疫苗後，竟能下床走路。（圖取自泰國頭條新聞微博）

2021/11/28 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續肆虐全球，各國紛紛加緊接種工作，疫苗副作用也成為近期以來備受熱議的話題。泰國一名高齡85歲的阿嬤，原本已經臥病在床近3年，沒想到日前接種完武肺疫苗後，突感四肢有力，下床行走自如，昨天（27日）還開心的親自迎接來探視的親戚、醫生等人。

根據a href="https://www.thaiheadlines.com/104787/" target="_blank">《泰國頭條新聞》《/a>報導，泰國南部洛坤府一名85歲阿嬤，因為糖尿病、高血壓、高血脂等疾病，已臥病在床將近3年的時間。本月24日，當地的醫院醫療團隊因為阿嬤行動不便，到府為其接種首劑AZ武肺疫苗，沒想到隔天（25日）她竟告訴家人覺得自己四肢有力氣活動，家人半信半疑的攙扶她下床，沒想到阿嬤真能行走自如，家人都相當驚訝且開心。

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阿嬤接種完疫苗後就能走路的消息隨即傳遍鄉里，當初到府替其施打疫苗的醫院得知後也感到不可思議，於是又再派團隊到阿嬤家探視，結果發現她真的能正常行走。醫生表示，初步判斷是疫苗接種後刺激細胞，使其變得強壯，加上聽到親人要來看她，讓阿嬤心理上有了力量想站起來。本月27日，親戚和地方官也都齊聚阿嬤家，與阿嬤開心合影。

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