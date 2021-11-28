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    外媒：彭帥「明顯地」失踪 官媒精心策劃

    中國網球明星彭帥「明顯地」失踪，國際對她的健康狀況感到擔憂。（法新社）

    中國網球明星彭帥「明顯地」失踪，國際對她的健康狀況感到擔憂。（法新社）

    2021/11/28 15:12

    〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，中國網球明星彭帥「明顯地」失踪，最後可能以少量公開活動告終，而這些活動由官方媒體精心策劃並在網路流傳。關於彭帥失踪3個星期後仍然存在許多問題，國際對她的健康狀況感到擔憂。

    彭帥在2021年11月2日起在社交媒體上發表一篇已被刪除的貼文，指責中國前副總理張高麗對她性侵。彭帥聲稱受到脅迫、脅迫和性侵，她寫給75歲的張高麗說： 「你為什麼要回來找我，帶我去你家逼我和你發生性關係？…無法形容我有多反感，有多少次我問自己我還是人嗎？我感覺自己像一具行屍走肉。」

    中國官方媒體回應稱，已發布來自彭帥的消息，稱她一切都很好，但遭到國際社會的強烈懷疑。在彭帥的案例中，她的故事直接與共黨對於人民與黨和諧相處的官方敘述互相矛盾。

    媒體表示，彭帥的失踪表明中共威權控制與政府統治自相矛盾，這種對中國任何敏感言論的控制在中國是司空見慣的。阿里巴巴的前負責人馬雲、影星范冰冰等人都遇到類似遭遇。作為中國首富、世界名人馬雲因批評中國金融業，導致他從公眾視野中迅速消失。此後，螞蟻金服IPO被撤銷，資產被政府拆解和挪用；范冰冰也從公眾消失，最終重新露面，因逃稅被罰款。

    中共中央黨校前教授蔡霞表示，中共進一步墮落為一個政治寡頭，一心要通過殘暴和無情的手段穩固政權， 變得越來越專制和獨裁。

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