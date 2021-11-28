凱特王妃沒同意 藝術家變造成「家暴慘樣」廣傳遭撻伐

義大利藝術家帕倫博將歐美多位女性名人的照片「P圖」製成家暴警示海報，外媒揭露修圖變造一事並未經過本人授權。（法新社）

2021/11/28 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕英國凱特王妃等歐美女性名人近日遭「P圖」成了家暴受害者，一張張受暴模樣被配上警示標語廣傳歐洲，據悉作者目的是為喚起大眾終結家暴的意識，但外媒揭露，變造照片一事根本未經本人同意，引發外界關注。

綜合外媒報導，義大利藝術家帕倫博（AleXsandro Palombo）將數位歐美女性名人的照片修圖變造成遭受家暴後滿臉傷痕的模樣，並以醒目的紅、白色標語寫道「她檢舉他（家暴），但沒人相信她，她感到孤獨。她沒有受到保護，且沒人阻止他，最終她還是被殺害了」。

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據報導，被變造照片的對象除了英國凱特王妃，還包括美國副總統賀錦麗、西班牙王后萊蒂西亞、歐盟執委會主席范德賴恩等人，而這些海報目前已被張貼在義大利米蘭及西班牙的公車站與建築外牆。

帕倫博表示，他希望透過震撼的畫面提高政界對家暴問題的關注，但並非暗示這些名人是實際的受害者；同時他欲強調，某些機構對受暴婦女的支持與保護制度是無效的。

然而英媒揭露，帕倫博竄改照片前未曾徵詢肯辛頓宮的意見，亦未取得其他女性的授權，消息曝光也引發民眾湧入帕倫博的社群平台留言質疑。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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