為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    亡命41天！北韓特工朱賢健被捕 冒險越獄原因曝光

    前北韓特種兵朱賢健在上月18日成功從中國戒備深嚴的吉林監獄越獄，在逃亡41天後，於今再度被捕。（圖擷自微博）

    前北韓特種兵朱賢健在上月18日成功從中國戒備深嚴的吉林監獄越獄，在逃亡41天後，於今再度被捕。（圖擷自微博）

    2021/11/28 12:52

    〔即時新聞／綜合報導〕前北韓特種兵朱賢健在上月18日成功從中國戒備深嚴的吉林監獄越獄，當局找尋多日苦無線索，被迫持續提高賞金，從原先的15萬人民幣（約新台幣65.3萬）提高到50萬元（約新台幣218萬），最後甚至達到70萬（約新台幣305萬），最終朱賢健在逃亡41天後，於今（28日）再度被捕。

    綜合中媒報導，北韓籍罪犯朱賢健上月18日成功從戒備森嚴的吉林監獄逃獄成功，其越獄過程全被監獄監視器拍攝下來，朱嫌狂奔到鐵圍欄前，竟抓著鐵杆迅速爬上約3層樓高的遮雨棚，順著棚頂走向監獄外牆，最後一躍而下，摔落監獄外路面，最後站起來離開，就這樣消失在鏡頭前。

    當局公布發布通緝令，並公布朱賢健長相特徵，一開始開價15萬人民幣的通緝獎金，隨著朱賢健逃獄時間越來越長，警方仍未發現其蹤跡，賞金一路提高，從15萬人民幣提高到20萬、50萬，最後更一口氣提高到70萬。

    陸續有民眾向警方通報在不同地方目擊其踪跡，包括稱他曾出現在吉林市永吉縣附近村莊的婚宴上現身，自稱是新娘朋友；今（28日）吉林市公安局宣布在豐滿區松花湖黑瞎子溝，抓獲了北韓籍越獄逃犯朱賢健。

    報導指出，朱賢健曾在北韓當過特種兵，後來因姐姐「脫北」受累，被下放煤礦勞改9年，2013年7月21日朱賢健凌晨游過圖們江偷渡到中國，隔天進入村民家中行竊，最後因偷越國境罪、盜竊罪以及搶劫罪等罪名，被判處有期徒刑11年3個月，刑期至2024年10月21日，服刑完畢驅逐出境。

    朱賢健在刑期剩不到2年卻鋌而走險越獄，中國網友因此紛紛猜測，他要是刑滿出獄被遣返北韓，恐難逃一死，才決定冒險越獄。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    懸賞218萬！北韓特工越獄成功消失27天 中國通緝令再加碼
    2021/11/15 13:02

    懸賞218萬！北韓特工越獄成功消失27天 中國通緝令再加碼
    影片曝光！北韓囚犯「身手超好」 成功翻牆逃出中國重刑犯監獄
    2021/10/20 06:10

    影片曝光！北韓囚犯「身手超好」 成功翻牆逃出中國重刑犯監獄

    破除迷思！微波爐不只美型還節能！
    逃出監獄逃不出城 2重刑犯穿警服越獄遭全城民眾搜捕
    2018/10/07 10:12

    逃出監獄逃不出城 2重刑犯穿警服越獄遭全城民眾搜捕
    藏獒「越獄」 衝鋒槍狂掃20槍竟還站得起來
    2015/07/27 19:33

    藏獒「越獄」 衝鋒槍狂掃20槍竟還站得起來

    台電電力交易平台正式營運
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播