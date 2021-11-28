亡命41天！北韓特工朱賢健被捕 冒險越獄原因曝光

前北韓特種兵朱賢健在上月18日成功從中國戒備深嚴的吉林監獄越獄，在逃亡41天後，於今再度被捕。（圖擷自微博）

2021/11/28 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕前北韓特種兵朱賢健在上月18日成功從中國戒備深嚴的吉林監獄越獄，當局找尋多日苦無線索，被迫持續提高賞金，從原先的15萬人民幣（約新台幣65.3萬）提高到50萬元（約新台幣218萬），最後甚至達到70萬（約新台幣305萬），最終朱賢健在逃亡41天後，於今（28日）再度被捕。

綜合中媒報導，北韓籍罪犯朱賢健上月18日成功從戒備森嚴的吉林監獄逃獄成功，其越獄過程全被監獄監視器拍攝下來，朱嫌狂奔到鐵圍欄前，竟抓著鐵杆迅速爬上約3層樓高的遮雨棚，順著棚頂走向監獄外牆，最後一躍而下，摔落監獄外路面，最後站起來離開，就這樣消失在鏡頭前。

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當局公布發布通緝令，並公布朱賢健長相特徵，一開始開價15萬人民幣的通緝獎金，隨著朱賢健逃獄時間越來越長，警方仍未發現其蹤跡，賞金一路提高，從15萬人民幣提高到20萬、50萬，最後更一口氣提高到70萬。

陸續有民眾向警方通報在不同地方目擊其踪跡，包括稱他曾出現在吉林市永吉縣附近村莊的婚宴上現身，自稱是新娘朋友；今（28日）吉林市公安局宣布在豐滿區松花湖黑瞎子溝，抓獲了北韓籍越獄逃犯朱賢健。

報導指出，朱賢健曾在北韓當過特種兵，後來因姐姐「脫北」受累，被下放煤礦勞改9年，2013年7月21日朱賢健凌晨游過圖們江偷渡到中國，隔天進入村民家中行竊，最後因偷越國境罪、盜竊罪以及搶劫罪等罪名，被判處有期徒刑11年3個月，刑期至2024年10月21日，服刑完畢驅逐出境。

朱賢健在刑期剩不到2年卻鋌而走險越獄，中國網友因此紛紛猜測，他要是刑滿出獄被遣返北韓，恐難逃一死，才決定冒險越獄。

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