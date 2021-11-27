義大利多人大開「武肺趴」 狂吸病毒故意染疫

儘管武肺疫情肆虐歐洲，義大利仍有許多人拒打疫苗，如今當地吹起一股「武肺派對」歪風，參加者會在派對上試圖擁抱、親吻然後吸入病毒，而目地是為了染疫後產生免疫，藉此獲取「綠色通行證」（Green pass）。示意圖。（歐新社）

2021/11/27 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕儘管武肺（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情肆虐歐洲，義大利仍有許多人拒打疫苗，如今當地吹起一股「武肺派對」歪風，參加者會在派對上試圖擁抱、親吻然後吸入病毒，而目地是為了染疫後產生免疫，藉此獲取「綠色通行證」（Green pass），之後便能找工作、進酒吧和餐廳、搭大眾運輸工具等。

綜合外媒報導，該種派對主要是在義大利與奧地利接壤的South Tyrol省（德語區）舉行，該區為全歐洲確診率最高，疫苗覆蓋率最低的地方。而「綠色通行證」則能證明，自己已接種武肺疫苗、過去6個月內曾染疫康復，或過去48小時內的武肺篩檢結果為陰性，出示後才能進入職場或公共場所。

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對此，當地衛生官員弗蘭佐尼表示，民眾為了取得「綠色通行證」，確診者與反疫苗者會互相親吻、擁抱以傳播病毒，曾有派對是在私人住宅舉行，其確診者臥病在床，讓其他賓客聚集在病床周圍吸入病毒，後來還有場派對，導致1位從奧地利前來參加的男子確診身亡。

弗蘭佐尼（Patrick Franzoni）指出，這些人都是年輕人，有的人甚至才國小，就試圖讓自己確診，卻不明白武肺病毒對年輕人及小孩也很危險。儘管是較年幼的人，也可能會變成重症，且還會產生長期後遺症。

據悉，隨著歐洲疫情升溫，義大利政府於24日表示，將自12月6日至明年1月15日開始，除非持有「超級綠色通行證」，即完成疫苗接種或曾確診但已康復者，否則不得進入酒吧與餐廳等類場所。

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