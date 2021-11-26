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    越南4人接種中國疫苗後死亡 清化省暫停施打

    越南清化省一家鞋廠的員工近日注射中國國藥疫苗後死亡。清化省自24日以來已有4人在注射國藥疫苗後死亡。（法新社）

    越南清化省一家鞋廠的員工近日注射中國國藥疫苗後死亡。清化省自24日以來已有4人在注射國藥疫苗後死亡。（法新社）

    2021/11/26 20:15

    〔中央社〕越南清化省一家鞋廠的員工近日注射中國國藥疫苗後死亡。清化省自24日以來已有4人在注射國藥疫苗後死亡，有關單位已下令暫停施打這一批國藥疫苗。

    越南快訊（VnExpress）報導，清化省（Thanh Hoa）這家鞋廠約有400名員工在23日施打了中國國藥疫苗，其中一名36歲女性員工接種後於25日死亡，另外還有3名年齡介於25歲至30歲的女性員工於24日死亡。

    報導指出，在注射完武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗後，這家鞋廠共有數十名員工出現副作用，其中約17人送醫。

    清化省主管機關25日宣布，24日死亡的這3名女性員工在注射國藥疫苗後因為過敏性休克而死亡。主管機關調查後認為，疫苗在儲存、運送、接種等過程都符合越南衛生部的規定。

    清化省衛生廳廳長鄭佑雄（Trinh Huu Hung）表示，疫苗接種流程、民眾健康評估與注射後的健康監測都有妥善執行，並沒有發現技術性的錯誤。

    在出現接種疫苗死亡案例後，清化省衛生廳已經暫停使用這一批國藥疫苗，在事件發生前，這批疫苗共計施打約1萬劑次。

    越南今年4月下旬爆發新一波COVID-19疫情，迄今清化省共有逾2000人確診、12人染疫死亡。根據統計，目前清化省已經注射超過230萬劑次的COVID-19疫苗。

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