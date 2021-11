美國跨黨派眾議員訪台！五角大廈發言人： 朝野共識、例行公事

2021/11/26 16:43

〔即時新聞/綜合報導〕美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野(Mark Takano)率領的跨黨派議員訪團,於25日晚間抵台,更於今(26日)上午與總統蔡英文會晤。對此,美國五角大廈發言人柯比(John Kirby)則說:「議員代表團訪台是相當例行的事。」

根據美媒《CNN》報導,美國退伍軍人事務委員會主席高野所率領的跨黨派議員訪團,於25日晚間抵台,團員包括民主黨眾議員絲拉金(Elissa Slotkin)、歐瑞德(Colin Allred)、潔卡珀絲(Sara Jacobs)以及共和黨眾議員梅絲(Nancy Mace)。

對此,美國五角大廈發言人柯比受訪時指出:「國會代表參訪台灣,是相當例行的事務,這次訪問,就是為了要在台灣關係法下維持我們的義務,(這)是民主與共和黨,多個政權都支持的事,也強化我們對於協助台灣的『自衛』需求。」

而眾議員絲拉金於25日在推特寫下:「與駐南韓美軍歡慶感恩節後,我們剛在台灣落地,接續停留日本與南韓後,能與台灣領導階層,討論經濟及國家安全議題,是很棒的連結。」並透露,汽車晶片最大的供應商在台灣,此次會談將討論供應鏈議題,還收到來自「中國大使館」的資訊,要她取消訪台行程。

這並非國會代表團首次飛抵台灣訪問,今年6月,美國民主黨籍參議員達克沃絲(Tammy Duckworth)便率團登上空軍「C-17全球霸王III」(C-17 Globemaster III)運輸機訪台,同時宣布捐贈75萬劑武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫苗。

11月9日,美國共和黨參議員柯寧(John Cornyn)也曾率領參、眾議員團旋風訪台。而在此之前,美國官員與政界人士,則是搭C-40運輸機來台訪問。

After celebrating Thanksgiving with U.S. troops in Korea, I just touched down in Taiwan. After stops in Japan and Korea, it’ll be good to connect with leaders here to discuss a whole host of economic and national security issues. (1/3)