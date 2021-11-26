美國跨黨派眾議員訪台！五角大廈發言人： 朝野共識、例行公事

美國五角大廈發言人柯比。（美聯社）

2021/11/26 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）率領的跨黨派議員訪團，於25日晚間抵台，更於今（26日）上午與總統蔡英文會晤。對此，美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）則說：「議員代表團訪台是相當例行的事。」

根據美媒《CNN》報導，美國退伍軍人事務委員會主席高野所率領的跨黨派議員訪團，於25日晚間抵台，團員包括民主黨眾議員絲拉金（Elissa Slotkin）、歐瑞德（Colin Allred）、潔卡珀絲（Sara Jacobs）以及共和黨眾議員梅絲（Nancy Mace）。

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對此，美國五角大廈發言人柯比受訪時指出：「國會代表參訪台灣，是相當例行的事務，這次訪問，就是為了要在台灣關係法下維持我們的義務，（這）是民主與共和黨，多個政權都支持的事，也強化我們對於協助台灣的『自衛』需求。」

而眾議員絲拉金於25日在推特寫下：「與駐南韓美軍歡慶感恩節後，我們剛在台灣落地，接續停留日本與南韓後，能與台灣領導階層，討論經濟及國家安全議題，是很棒的連結。」並透露，汽車晶片最大的供應商在台灣，此次會談將討論供應鏈議題，還收到來自「中國大使館」的資訊，要她取消訪台行程。

這並非國會代表團首次飛抵台灣訪問，今年6月，美國民主黨籍參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）便率團登上空軍「C-17全球霸王III」（C-17 Globemaster III）運輸機訪台，同時宣布捐贈75萬劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗。

11月9日，美國共和黨參議員柯寧（John Cornyn）也曾率領參、眾議員團旋風訪台。而在此之前，美國官員與政界人士，則是搭C-40運輸機來台訪問。

After celebrating Thanksgiving with U.S. troops in Korea, I just touched down in Taiwan. After stops in Japan and Korea, it’ll be good to connect with leaders here to discuss a whole host of economic and national security issues. （1/3） — Rep. Elissa Slotkin （@RepSlotkin） November 25, 2021

總統蔡英文於府內接見眾議院退伍軍人事務委員會主席高野，所率領的美國議員參訪團。（圖擷取自蔡總統臉書）

美國民主黨籍眾議員絲拉金。（歐新社）

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