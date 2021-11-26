領養吉娃娃很乖卻「不聽指令」 這一試驚覺愛犬根本天才狗

飼主凱莉和家人費盡苦心，終於找到愛犬馬克斯聽得懂的語言。（翻攝tiktok）

2021/11/26 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕家裡狗狗也聽不懂指令嗎？換別的語言試試！一名以英文為母語的飼主領養了一隻吉娃娃，狗狗相當溫順，甚至隱約透露出受過訓練的樣子，但無論怎麼喊都沒有反應，直到一日她心血來潮用西班牙語下指令，狗狗竟做出了相應舉動回應，有趣的經歷引發網友注意。

飼主凱莉（Kalee McGee）在數週前領養了一隻4歲吉娃娃，替牠取名為馬克斯（Max）；馬克斯很喜歡凱莉，表現也相當溫順，跟家裡的4隻貓也處得不錯，但凱莉卻對馬克斯感到疑惑，因為牠隱約透露出受過基礎訓練的樣子，例如要外出時知道要穿戴牽繩，卻始終對家人下的指令沒有反應，只會在原地瞪著水汪汪大眼看著他們。

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凱莉與家人多方嘗試，不屈不撓的試了幾週後，想說改用其他語言試試看；一開始家人試了德文但失敗，凱莉的墨西哥裔伴侶才用西班牙語一試，馬克斯竟馬上做出反應，無論是「坐下」、「上來」還是「過來」，馬克斯都能漂亮地做出相應動作配合指令；凱莉與家人驚喜不已，這才讓全家驚覺原來狗狗不是笨，而是聽不懂指令。

凱莉難掩欣喜，決定把這段「超爆好笑」的經歷錄製成短影片分享給網友，但她也坦言，自己並不會講西班牙語，都是靠Google翻譯支援，也希望網友可以分享一些西班牙指令給她，「我想看看這可愛的小男孩到底有多聰明」，「原來我只是對牠用錯語言！」

事後，凱莉又試了較為複雜的「進去（籠子）」、「親親」、「停下」等指令，馬克斯也都能一一達成，有趣的事件引起網友關注，影片達到300萬次觀看。

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