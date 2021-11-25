匈牙利情色大亨擬投入大選 挑戰親中總理奧班

匈牙利大亨加特楊。（取自加特楊官網：https://www.gattyan.com/）

2021/11/25 23:47

〔編譯管淑平／綜合報導〕匈牙利將於明年4月舉行國會選舉，反對陣營整合成功，集中火力致力擊敗立場親中的民族主義派現任總理奧班（Viktor Orban），不過，靠成人影片直播網站賺進大筆財富的匈牙利富豪加特楊（Gyorgy Gattyan）有意加入這場戰局，也將推出人選挑戰奧班。

「彭博」25日報導，加特楊本週在臉書推出多篇影片，表示他要用他的資訊科技專才，「僱用」候選人在國會選舉106個單一選區領先者當選制的選區參選，他說，這些候選人會加入他推動的醫療健保、教育和政府數位轉型。

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現年51歲的加特楊創辦總部設於盧森堡的Docler集團，這幾年來擴大涉入風險投資、房地產、資訊科技等多元產業，尤其旗下LiveJasmin成人影片直播網站，更為加特楊帶來大筆財富。「富比士」（Forbes）估計他財產達2450億匈牙利福林（約205億台幣），去年名列該國第3大富豪。

若加特楊投入大選戰局，可能攪亂反對派力圖終結奧班迄今11年政權的布局。原本分散的反對陣營，這次選戰整合成功，上月首次透過初選推出單一總理候選人、保守派市長馬基—札伊（Peter Marki-Zay），挑戰右翼青年民主黨（Fidesz）的奧班。

馬基—札伊對加特楊的企圖表示擔心，「我們只能透過反對派全力合作，才能夠擊敗青年民主黨（Fidesz）」，「任何意在分裂反對陣營的行動，只會讓青年民主黨得利。」

匈牙利總理奧班。（彭博檔案照）

2018年匈牙利民眾在布達佩斯示威，反對奧班政府提出的勞工法修正案。（法新社檔案照）

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