美國會再一團訪台 女議員曝行前遭中國大使館施壓取消行程！

〔即時新聞/綜合報導〕又有美國國會議員訪團來台!由美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野(Mark Takano)率領的跨黨派議員訪團,25日晚間搭乘編號50730美國行政專機降落松山機場,引發各界關注。訪團成員之一的民主黨籍眾議員斯拉金(Elissa Slotkin)25日晚發文透露,行前曾收到中國駐美大使館施壓她取消這次訪問行程的要求。

由高野領頭的美國會訪團,成員包括民主黨籍眾議員歐瑞德(Colin Allred)、絲拉金(Elissa Slotkin)、潔卡珀絲(Sara Jacobs)、共和黨籍眾議員梅絲(Nancy Mace)及多位幕僚,約台灣時間晚間7點50分從南韓首爾起飛,在今晚10點11分飛抵我國台北松山機場,預計將與台灣資深領袖會面,討論美台關係、區域安全,以及其他與雙方利益相關的重要議題,也可望會見總統蔡英文。

訪團成員之一的斯拉金,25日晚間於推特發文表示,在與駐韓美軍共進感恩節晚餐後便搭乘專機來台,直言這次訪問行程是為了更了解台灣的狀況,除了討論一系列有關經濟和國家安全的問題,同時也要再次強調美國對台灣的承諾堅定不移。

斯拉金也透露,在訪台行前,自己的辦公室曾收到來自中國大使館的訊息,要求她取消這次的訪問行程。不過斯拉金並未理會中國施壓,並表示相當期待接下來的行程。

But just as with other stops, we’re here to learn about the region and reaffirm the U.S. commitment to our hosts, the Taiwanese. I’m looking forward to an informative trip. (3/3)