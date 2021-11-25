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    美國會再一團訪台 女議員曝行前遭中國大使館施壓取消行程！

    這次美國會訪台團成員之一的斯拉金，透露行前遭中國大使館施壓。（法新社）

    這次美國會訪台團成員之一的斯拉金，透露行前遭中國大使館施壓。（法新社）

    2021/11/25 23:56

    〔即時新聞／綜合報導〕又有美國國會議員訪團來台！由美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）率領的跨黨派議員訪團，25日晚間搭乘編號50730美國行政專機降落松山機場，引發各界關注。訪團成員之一的民主黨籍眾議員斯拉金（Elissa Slotkin）25日晚發文透露，行前曾收到中國駐美大使館施壓她取消這次訪問行程的要求。

    由高野領頭的美國會訪團，成員包括民主黨籍眾議員歐瑞德（Colin Allred）、絲拉金（Elissa Slotkin）、潔卡珀絲（Sara Jacobs）、共和黨籍眾議員梅絲（Nancy Mace）及多位幕僚，約台灣時間晚間7點50分從南韓首爾起飛，在今晚10點11分飛抵我國台北松山機場，預計將與台灣資深領袖會面，討論美台關係、區域安全，以及其他與雙方利益相關的重要議題，也可望會見總統蔡英文。

    訪團成員之一的斯拉金，25日晚間於推特發文表示，在與駐韓美軍共進感恩節晚餐後便搭乘專機來台，直言這次訪問行程是為了更了解台灣的狀況，除了討論一系列有關經濟和國家安全的問題，同時也要再次強調美國對台灣的承諾堅定不移。

    斯拉金也透露，在訪台行前，自己的辦公室曾收到來自中國大使館的訊息，要求她取消這次的訪問行程。不過斯拉金並未理會中國施壓，並表示相當期待接下來的行程。

    美國跨黨派眾議員一行人，25日晚間搭乘編號50730美國行政專機降落松山機場。（記者叢昌瑾攝）

    美國跨黨派眾議員一行人，25日晚間搭乘編號50730美國行政專機降落松山機場。（記者叢昌瑾攝）

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