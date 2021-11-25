獲救野放海豹5年後回來「報平安」！幸福育兒畫面萌翻全網

獲救野放的海豹5年後「回娘家」，還帶著寶寶，萌翻大批網友。（Adge Lane提供）

2021/11/25 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕英國威爾斯北部海邊近日發現，一隻曾於5年前經動物保護組織「RSPCA」搶救後野放的海豹回來了！如今不但身強體壯，更被意外捕捉到與幼崽寶寶相親相愛的畫面，瞬間萌翻大批網友。

根據《BBC》報導，動保組織「RSPCA」5年前於英國坎布里亞沃爾尼島（Walney Island）搶救一隻受傷野生海豹，康復後原地野放。然而，近日有民眾發現海豹帶著剛產下9天的幼崽寶寶再度現身威爾斯北部海邊，野生動物專家也透過右鰭上的橘色標籤一眼認出了牠。

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據報導，動保組織「RSPCA」經理阿客琉斯（Evangelos Achilleos）說，5年過去了，這隻海豹在大自然中茁壯成長，繼續繁殖，牠是復育成功的故事，也顯示復育工作的重要性。他更感動直呼：「這就是我們持續堅持做這些事的原因！」

對此，攝影師雷恩（Adge Lane）也協助捕捉海豹畫面，更讚嘆：「是一個非常溫馨的故事」，他將照片上傳網路分享，可愛畫面萌翻許多粉絲，紛紛回應「太棒了！」、「極好的照片」、「母子畫面絕配」、「謝謝你分享了這個照片」。

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