全世界都關注「彭帥在哪裡？」 王丹：請別忘記這些人......

當全世界都在關注彭帥時，王丹呼籲大眾不要忘記那些不在媒體熱度之中的人。（資料照）

2021/11/25 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國女網好手彭帥日前自爆遭中國國務院前副總理張高麗性侵，隨即下落不明，各國媒體都相當關注這位「被消失」的受害者。雖然後續中共官媒發布一連串彭帥的消息，甚至安排她與國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）通話報平安，但國際普遍還是不相信中共的說法，歐盟也呼籲北京提供「可驗證的證據」，證明彭帥人身安全。而旅美中國民運人士王丹呼籲，各界關心最新人權個案時，千萬不要忘記那些不在媒體熱度之中的人。

王丹在臉書表示，當舉世都在關注彭帥的時候，香港20歲青年鐘翰林因為主張香港獨立被判刑3年7個月，這個消息在媒體上的聲量遠遠小於彭帥。王丹說，自己也是在20歲的時候被判刑4年，深知在這個年齡失去自由的代價有多麼巨大，因此當他看見鐘翰林和香港社運人士黃之鋒，在人生最好的歲月卻要在牢獄中面對黑暗，就感到萬般不忍，「每次看到流亡英國的羅冠聰接受採訪，我就會忍不住想起他的親密戰友黃之鋒。但是，現在還有多少人談論黃之鋒呢？」。

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王丹還提到，因國安法遭重判入獄的香港前支聯會主席何俊仁、因集會被判入獄的前香港立法會議員李卓人，以及同樣被判入獄的香港《蘋果日報》創辦人黎智英，還有許多人的人權遭到中共壓迫。王丹呼籲大眾，「當你們關注最新的人權個案的時候，拜託你們，千萬不要忘記那些已經不在媒體熱度之中的人。」

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