義大利反制中國論壇 政界齊聲挺台灣、香港

頗具政壇聲量的義國在野黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）視訊致詞時，特別點名向台灣致意。（歐新社檔案照）

2021/11/25 17:16

〔中央社〕國際智庫日前在義大利參議院合辦「反制中國」研討會，出席政界人士表態力挺台灣、香港。頗具政壇聲量的義國在野黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）視訊致詞時，特別點名向台灣致意。

「反制中國在歐洲及義大利影響力」國會圓桌會議22、23日在義大利參議院國防委員會舉行，這項會議是由義國智庫「開創未來基金會」（Farefuturo Fondazione）、美國智庫「共和黨國際研究所」（International Republican Institute）、「義大利大西洋委員會」（Italian Atlantic Committee）合辦。

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論壇邀集來自美國、義大利、英國、法國、波蘭、捷克等國政要及智庫專家出席，中華民國駐義代表李新穎也受邀參加。

義大利兄弟黨（Fratelli d’Italia）黨魁梅洛尼表示，她相信義大利總理德拉吉（Mario Draghi）對中國威脅已有所察覺，德拉吉在總理就職演說強調義國外交政策將回歸「親歐主義」，她認為後續可期待更多具體作為，例如義大利應立刻脫離中國「一帶一路」倡議，以反制中國滲透。

義大利國會國家安全聯席委員會主席烏索（Adolfo Urso）開場致詞時，播放香港社運人士黃之鋒去年底應邀在義大利國會視訊演講的影片，他表示，黃之鋒2019年11月應邀到國會演說，遭香港當局禁止入歐，改以視訊與會後，中國大使館竟譴責義國干涉內政，引起義大利政界一片反彈。

烏索表示，去年黃之鋒應邀出席義國會視訊會議3天後，遭中共逮捕入獄，顯示捍衛香港民主自由刻不容緩，中國除踐踏人權、言論自由外，還藉「孔子學院」等文化傳播媒介及政經勢力，滲透義國基礎建設、5G電信產業，企圖在海陸空稱霸，滲透網路世界，已對義大利構成嚴重國安威脅，若歐盟不即時採取反制中國滲透措施，歐洲恐將全面淪陷。

「共和黨國際研究所」歐洲地區主任蘇洛查克（Jan Surotchak）表示，跨大西洋聯盟很憂心中國對全球民主價值的威脅，尤其近來中國大規模派遣破紀錄數量戰機侵擾台灣，以及中國對立陶宛親台採取經貿制裁等做法，更給西方民主社會帶來嚴峻警訊。

蘇洛查克表示，義大利是美國長期盟友及北約夥伴，共享民主自由理念，義國加入中國「一帶一路」計畫，將對跨大西洋聯盟的團結與價值造成負面衝擊，希望義國團結反制中國對於民主人士的制裁與引渡威脅。

義大利前外長特爾吉（Giulio Terzi）指出，義大利執政的五星運動黨走「親中」路線，不僅首先響應簽署中國「一帶一路」計畫，並放任中共利用在義國成立的「國會友中協會」、「中國文化協會」等組織，拉攏義國核心政商關係。

不過，疫情讓中國造假消息等惡行露出馬腳，終於使各界認清中共箝制自由、迫害人權的本質，開始阻擋中國對歐盟戰略基礎建設的敵意投資、制度性收買。

特爾吉表示，美國總統拜登11月簽署安全設備法案，加強對於華為、中興等中國企業限制，或可作為未來義大利處理5G基礎建設的決策參考。

李新穎則在會中分享台灣長期面對中國威脅滲透的幾項因應對策，包括「強化自我防禦能力及決心」、「透明化法規反制中國認知作戰」、「善用高科技及即時澄清等反制假訊息」、「保護國家核心關鍵技術」。

李新穎舉例，2018年台灣舉行地方選舉時，曾遭受來自中國大規模網軍干預操控，去年台灣通過「反滲透法」，規定選舉期間接受敵對勢力政治獻金而干預選舉，將受到懲罰，台灣也正在研擬「境外勢力影響透明法案」，盼讓外國勢力試圖影響的活動性質、牽涉層級等事項，均保持透明公開。

李新穎表示，行政院政務委員唐鳳提供許多反制假訊息的創新科技方法，如在Line群組設立闢謠聊天機器人，政府面對謠言也即時澄清、快速回應，以幽默方式反制。

李新穎表示，台灣台積電生產全球8成晶片，位居全球半導體產業供應鏈關鍵地位，台灣目前除有「國家安全法」、「營業機密法」予以規範外，今年9月陸委會通過相關兩岸條例修正草案，強化相關人員赴中規範，盼未來立法通過後，可有效防止台灣核心技術流失。

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