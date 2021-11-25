軍情動態》締造歷史！ 義大利首艘航艦成功執行F-35戰機起降

義國首艘航艦「加富爾號」，成功執行F-35B「閃電II」戰鬥機的起降任務。（圖擷取自@ItalianAirForce官方推特）

2021/11/25 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕義大利空軍23日指出，一架F-35B「閃電II」戰鬥機，於21日首次成功從義國首艘航艦「加富爾號」（Italian aircraft carrier Cavour）執行起降任務，展示了該國海空軍的聯合作戰能力，參謀長德拉戈內（Cavo Dragone）更以「歷史的一天」，描述這次執勤成功。

根據《Defense News》報導，11月21日的演習中，義大利空軍與海軍各一架F-35B戰機從「加富爾號」起飛，降落於正在地中海操練的英國「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）上。

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而英國女王號上，則有2架美國海軍陸戰隊的F-35B戰機，轉飛往義大利「加富爾號」，3國共同執行的海空演習，最主要的目的，就是操演F-35B，在各平台上，執行跨國操作的能力，而此次最重要的突破，就是義國海空噴射基能聯合飛行。

義大利參謀長德拉戈內上將指出，21日的成功起降，是深具歷史意義的一天，這是全新的一頁，未來將朝海軍、空軍完全整合F-35B戰機運作的方向邁進，這將為2支部隊帶來更加全面的互相操作性。

義大利海軍將購入15架F-35B，目前交付3架，2架在美受訓，另1架今年7月部署在「加富爾號」；另外，義國空軍也在接收60架F-35A「閃電II」式戰鬥機。

Esercitazione nel Mediterraneo centrale con velivoli #F35 B, della #MarinaMilitare, dell'#AeronauticaMilitare e U.S. Marine Corps

i velivoli hanno operato dalle portaerei Cavour ???????? e Queen Elizabeth ????????



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