NASA射「飛鏢」 首創試驗撞偏小行星護地球

NASA的「飛鏢」（DART）任務飛行器接近「迪莫弗斯」、「迪迪莫斯」小行星時的模擬圖。（歐新社）

2021/11/24 22:31

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國航太總署（NASA）的「飛鏢」（DART）計畫飛行器，23日晚間從加州范登堡太空基地升空，這具飛行器將刻意衝撞一枚小行星，驗證是否能藉由人為撞擊力改變小行星運行方向，以備有朝一日地球若面臨巨大隕石襲來，該如何阻止。

「飛鏢」計畫正式名稱為「雙小行星改道測試」（Double Asteroid Redirection Test，DART），由太空探索公司（SpaceX）的獵鷹9號（Falcon 9）火箭，在太平洋時間23日晚間10時21分（台灣時間24日下午2時21分）從加州范登堡太空基地搭載升空；「飛鏢」預計明年9月26日到10月1日這段期間適當時候，以每秒約6.7公里的速度撞擊「迪莫弗斯」（Dimorphos）小行星，希望能稍微改變其軌道。

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「迪莫弗斯」寬約160公尺，環繞另一顆直徑約762公尺的較大小行星「迪迪莫斯」（Didymos），這對小行星又一起繞著太陽運行。明年秋季「飛鏢」展開撞擊行動時，這兩顆小行星距離地球約1100萬公里，幾乎是它們歷來最接近地球的時刻。

NASA在發射成功後，發推文「迪莫弗斯，我們來了」，並表示「飛鏢」已傳回第一批訊號，開始為這趟歷時10個月、有去無回的任務做準備。

這是人類有史以來首次嘗試改變天體運行方向。NASA首席科學家朱布肯（Thomas Zuburchen）說，這項耗資3億3000萬美元的開創性計畫，「是要設法了解，如何讓威脅轉向」。

儘管這2顆小行星不會威脅地球，但是NASA關注他們所屬的「近地天體」（NEOs）中，直徑大於460英尺（約140公尺）的小行星，具有以相當於數倍一般核彈的能量，有摧毀地球上多座城市和地區的潛力。目前已知有1萬顆這種大小的小行星，雖然估計未來100年內撞上地球的機會很小，但是科學家認為，還有多達1萬5000顆這等小行星尚未被發現。

NASA的「飛鏢」（DART）任務飛行器由「獵鷹9號」火箭搭載升空。（法新社）

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