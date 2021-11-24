武漢肺炎》中國實驗室外洩？英每日郵報：疑改造寮國蝙蝠病毒釀禍

證據顯示，武肺病毒從中國科學院武漢病毒研究所外洩的可能性，越來越大。（路透檔案照）

2021/11/24 18:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情禍延全球，中國普遍被認為是病毒起源，也有意見認為是中國實驗室究外洩釀禍。最新證據顯示，在疫情爆發前幾個月，中國武漢病毒研究所的科學家正在研究寮國發現的蝙蝠冠狀病毒樣本，而該病毒證實武肺病毒相似度高達96.8%，比目前已知的其他任何病毒都要接近。

據《每日郵報》報導，非營利組織「白袍浪費計畫」（White Coat Waste Project）根據美國「資訊自由法」蒐集到的新證據，支持了 Covid-19 來自蝙蝠以及武肺病毒「SARS-CoV-2」從中國武漢病毒研究所外洩的理論。

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根據該組織得到的美國政府與非營利組織「生態健康聯盟」（EcoHealth Alliance）的電郵顯示，武毒所於2017年6月至2019年5月期間，一直在從事高風險的蝙蝠和其他高風險物種病毒DNA研究，其中包括在寮國山洞內發現的「蹄鼻蝙蝠」（Rhinolophus）病毒樣本。

「生態健康聯盟」主席達斯扎克（Peter Daszak）此前已被踢爆與中國武毒所關係密切，並把美國政府大筆撥款資助該研究所，從事病毒改造研究。達斯札克一直是白宮首席醫療顧問佛奇博士的堅定盟友，儘管佛奇再三否認美國國立衛生研究院（NIH），曾資助中國武病所從事改造病毒的「功能增益」（gain-of-function）研究。不過NIH官員已間接承認此事，佛奇涉嫌向國會作偽證。

報導稱，今年9月份，研究人員從寮國蹄鼻蝙蝠身上發現了一種「BANAL-5」 冠狀病毒，這種病毒與武肺病毒的相似率高達96.8%，超過此前在雲南通關的中菊頭蝠體內發現的「RaTG13」冠狀病毒的96.2%相似度。

「白袍浪費計畫」取得的郵件顯示，中國武毒所在2017年6月至2019年5月期間，一直在寮國和雲南通關山洞採集這些病毒的樣本，並帶回所內進行研究。

《每日郵報》援引紐西蘭數據科學家德馬紐夫（Gilles Demaneuf）的話說，新證據為病毒從寮國蝙蝠傳播到武漢人群提供了「合理」途徑。他點出兩種非常合理的傳播途徑：第一，一名武漢蝙蝠採樣員在實地取樣旅行中被感染；第二，武漢實驗室在操縱蝙蝠冠狀病毒時發生研究事故。

調查人員還發現，武毒所從其線上數據庫中刪除了從雲南和寮國收集到的相關病毒基因排序紀錄，導致國際社會無法知道該研究所一直在從事這些病株的研究。

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寮國北部的蹄鼻蝙蝠體內3種冠狀病毒與武肺病毒類似，其中一相似度高達96.8%，比目前已知的其他任何病毒都要接近。（美聯社檔案照）

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