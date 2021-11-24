餓到受不了！ 上課拖到午餐時間 學生衝講台暴揍女老師

中國湖南一名高中女老師，上課上到一半被男學生暴揍。（圖翻攝自微博）

2021/11/24 18:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南省一名高中老師日前上課上到一半，台下一名男學生突然暴走，衝上講台痛揍老師一頓，消息傳出後引發熱議。不過事後有學生抱怨，被打的女老師很常上課拖到午餐時間，當天這名男同學疑似餓到忍無可忍，衝上前打老師出氣。

綜合中媒報導，本月10日，湖南邵陽市邵東第二中學發生這起校園事件。從教室的監視器畫面可以看到，一名身穿紅衣的女老師在上課時，一名男學生忽然拍桌站起，接著衝向講台向老師揮了一拳，揮空後還不罷休，走上講台暴揍女老師，致使女老師眼睛和臉頰受傷。過程中也有其他學生上前勸架，試圖將暴走的男同學從老師身邊拉開。

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事後校方表示已與當地教育局合作啟動調查程序，並展開對受害女老師和受驚同學的安撫工作。網友紛紛同情老師，痛斥男學生的所作所為，呼籲相關單位祭出適當懲處。

不過微博帳號「徐州同城會」 23日透露，有該班同學抱怨這名被打的女老師時常講課講到忘記時間，拖到學生午餐時段，事發當時已是12點52分，早已超過用餐時間，但老師還在上課，打人的男同學餓到忍無可忍，才做出如此衝動的事情。

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