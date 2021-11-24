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    打破戰略模糊？美媒爆：五角大廈悄增駐台兵力

    美國權威雜誌《外交政策》（Foreign Policy）近日披露，美國國防部正悄悄向台灣增派兵力，以保護美國大使館以及訓練台灣軍隊，並指出台美軍人數穩定成長，可能代表華盛頓對台海情勢的擔憂逐漸增加，示意圖。（美聯社資料照）

    美國權威雜誌《外交政策》（Foreign Policy）近日披露，美國國防部正悄悄向台灣增派兵力，以保護美國大使館以及訓練台灣軍隊，並指出台美軍人數穩定成長，可能代表華盛頓對台海情勢的擔憂逐漸增加，示意圖。（美聯社資料照）

    2021/11/24 14:48

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國權威雜誌《外交政策》（Foreign Policy）近日披露，美國國防部正悄悄向台灣增派兵力，以保護美國大使館以及訓練台灣軍隊，並指出台美軍人數穩定成長，可能代表華盛頓對台海情勢的擔憂逐漸增加，而越來越多國防專家開始懷疑美國的「戰略模糊」（strategic ambiguity）政策，認為這不利於嚇阻中國武力犯台。

    《外交政策》引述五角大廈「國防人力數據中心」（Defense Manpower Data Center）的資料，稱目前部署在台灣的美軍數量又進一步增加，共39人在台灣，包括29名陸戰隊、5名空軍、3名海軍和2名陸軍官兵。根據該中心6月的追蹤數據，當時共有30名現役美軍在台灣，其中23人是陸戰隊官兵。

    《外交政策》表示，此數字可能不包含先前傳出於台灣協助部隊訓練的特戰單位，當時《華爾街日報》等媒體稱此任務包括約24名特戰與輔助人員；另外，派駐於台灣的五角大廈文職人員數量則未改變，維持在15人左右。

    報導指出，儘管美軍增兵數量不多，但增幅明顯，幾乎是去年的兩倍。最新數據表明，與以往為數較少的在台美軍相比，這無疑是一次大幅提升。在歐巴馬政府末期和川普政府早期，在台美軍約為10人，到川普任期結束時，這一數字翻了一倍。文職人員的數量基本保持不變，大約為15人。

    《外交政策》指出，在台美軍人數穩定成長，可能代表華盛頓對台海情勢的擔憂逐漸增加；此外，一些國防專家開始質疑美在台海的「戰略模糊」政策，希望拜登政府在公開支持台灣方面採取更強硬的立場，包括美國軍方和文職官員的高層訪問等。

    同時，在台美軍的作用也在擴大，數十年來悄悄進出台灣的美軍通常幫助訓練台灣軍隊使用售台的美國武器。但在過去兩年，在前白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）的遊說下，美軍也開始訓練台軍進行陸上武裝抵抗，以幫助台軍擊退中國解放軍的兩棲攻擊。

    美國《商業內幕》（Business Insider）上月就曾披露，美軍輪番部署有「綠扁帽」（Green Berets）之稱的美國陸軍特種部隊成員，到台灣幫助訓練台軍，訓練活動似乎與高強度戰鬥有關，其中形成對中國的封鎖圈與包圍，是美國重要考量環節之一。

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