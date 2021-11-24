中國頂尖名校北大難逃捧習命運 汪浩向清大道歉：真丟臉

北京大學近日為了領導人習近平設立4個研究中心。（圖翻攝自北大微博）

2021/11/24 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕正常來說，學術殿堂應是獨立於政治的存在，但在中國，名校北京大學近日卻為了領導人習近平設立4個研究中心，讓作家汪浩忍不住在臉書發文酸「真丟臉啊」。

北京大學在微博表示，本月22日該校在陳守仁國際研究中心，舉辦習近平新時代中國特色社會主義思想研究院習近平經濟思想研究中心、習近平法治思想研究中心、習近平外交思想研究中心、習近平生態文明思想研究中心的成立儀式，北大表示，4個研究中心的成立，是北大為進一步深化習近平新時代中國特色社會主義思想研究，增強宣傳闡釋該思想的使命，在北大深厚的理論基礎優勢上，充分發揮新型智庫的功能。

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而在18日，習近平法治思想提出一周年之際，北大法學院與北大習近平法治思想研究中心召開研討會，主題相當特殊，是「貫徹六中全會精神，學好習近平法治思想」，跟一般學者發言討論的會議不同，這個研討會是以習近平法治思想概論的學生為主，分享在課中累積的心得。

北京大學此舉強化習的思想控制，對此作家汪浩感嘆，北京大學成立這麼多中心，去研究一個清華大學畢業生的思想，真丟臉啊！作為一個北大畢業生，在此向清大道歉。

根據官方資料，習近平畢業自清華大學化工系，並修有清華大學馬克思主義理論與思想政治教育專業的法學博士學位。至於北京大學與清華大學相較，根據英國泰晤士高等教育世界大學排名，兩者不分軒輊。

此外以這次北大設立習近平思想研究單位而言，中共思想控制工作已然貫徹整個教育歷程，先前中國當局把習思想列入高中、國中和小學必修課，每週都要學習「習近平新時代中國特色社會主義思想學生讀本」。

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