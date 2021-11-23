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    劍指中國 日越防相會談加強國防合作

    日本防衛大臣岸信夫今天與來訪的越南國防部長潘文江簽署有關網路安全、衛生領域的合作備忘錄。（美聯社）

    日本防衛大臣岸信夫今天與來訪的越南國防部長潘文江簽署有關網路安全、衛生領域的合作備忘錄。（美聯社）

    2021/11/23 23:02

    〔中央社〕日本防衛大臣岸信夫今天與來訪的越南國防部長潘文江在防衛省舉行會談，簽署有關網路安全、衛生領域的合作備忘錄。兩人對於中國擴大海洋行動，都認為日越應加強合作因應。

    日本朝日新聞報導，岸信夫與潘文江（Phan Van Giang）在防衛省舉行會談，簽署了國防當局之間有關網路安全、衛生領域的合作備忘錄。兩人曾於今年9月在越南舉行會談。日越兩國都共同面臨中國擴大海洋行動的課題，兩人今天在會談時都認為日越兩國有必要加強國防當局的合作。

    會談後，岸信夫對媒體表示，在「邁入新階段的日越國防合作」之下，將發揮彼此的強項，對區域及國際社會的和平穩定積極做出貢獻。在網路安全方面，日本將派遣自衛官到越南，與東南亞國協（ASEAN）國防當局人士進行情資交換。此外，對於派遣部隊進行聯合國維和行動（PKO）的越南，日本將分享經驗給越南。

    報導說，岸信夫與潘文江在會談時針對東海、南海局勢進行討論。兩人都認為，反對試圖以武力片面改變現狀的行為。日媒指出，這是劍指中國。

    越南總理范明正（Pham Minh Chinh）昨天晚間抵達日本訪問，成為日本首相岸田文雄上任以來接待的首位外國元首級外賓，兩人預計明天舉行會談。（編輯：黃自強）1101123

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