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    菲律賓總統候選人曾吸毒 前世界拳王自稱：當初「太天真」

    菲國總統候選人巴喬坦承年輕時曾吸毒，強調是因為「天真、不懂事」。（法新社）

    菲國總統候選人巴喬坦承年輕時曾吸毒，強調是因為「天真、不懂事」。（法新社）

    2021/11/23 22:32

    〔即時新聞／綜合報導〕前世界拳王、菲律賓總統候選人巴喬（Manny Pacquiao）23日受訪時坦言，年輕時因為「天真、不懂事」碰毒品，引發熱議；不過他強調，現在的違法者都知道毒品非法，應該受到懲罰。

    根據香港《南華早報》報導，今年42歲的巴喬曾在拳壇叱吒風雲，奪得8個不同級別的世界拳王金腰帶，退役之後轉戰政壇，目前是菲律賓參議員，日前更宣布參選2022菲國總統大選。近日現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）意有所指稱有吸毒者要競選總統，引發議論，巴喬陣營今天（23日）公布巴喬今年7月和9月接受的藥物反應檢測闢謠，另一候選人賴克遜（Panfilo Lacson）近日也發出毒品檢測陰性結果，要澄清杜特蒂說的不是他們。

    不過，巴喬23日親口證實，年輕時因為「天真、不懂事」，曾接觸到「冰毒」（Methamphetamine，甲基安非他命），自稱那時不懂法律，不過現在的社會大眾都已經知道毒品不僅觸法，同時有害健康，因此對於那些明知故犯的人，應該祭出懲罰。事實上，巴喬2016年就自爆在青少年時期曾吸食大麻和冰毒，當時震驚體育界。

    報導指出，杜特蒂上任後掃毒手段激烈，執政以來已奪走數千條人命，國際也開始針對杜特蒂的血腥鎮壓展開調查。而向來高調支持杜特蒂發動「掃毒戰爭」的巴喬，自宣布參選後，就試圖與杜特蒂劃清界線，他以打擊毒品、反貪腐以及脫貧作為競選主軸，但他也說不採用激進手段，認為違法者有「為自己辯護的機會」。

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