活煮螃蟹、章魚和龍蝦將違法？英國報告稱牠們超怕痛

研究發現，章魚有「非常強烈」的感知能力。（法新社資料照）

2021/11/23 15:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕吃海鮮時，像是龍蝦、螃蟹、蝦類等，人們都喜歡把活生生的牠們丟進滾燙水裡煮，想說這樣吃才新鮮，章魚活吃更是韓國珍饈。然而英國的一份最新報告顯示，章魚、螃蟹和龍蝦能夠感受到疼痛或痛苦。根據新的動物福利法，英國政府將章魚、螃蟹和龍蝦列入了受保護的「有知覺生物」（sentient beings ）名單。

美國有線電視新聞網（CNN）23日報導，這份報告是由倫敦經濟學院的專家透過對300份科學研究評估得出的結論，頭足類動物（如章魚、魷魚和墨魚）和十足類動物（如螃蟹、龍蝦和小龍蝦）應該被視為有知覺的生物。在英國正在討論的《動物福利感知法》（Animal Welfare Sentience Bill）中，脊椎動物已經被歸類為有知覺動物。

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該法案將名言規範任何餐廳和廚師在烹煮這類動物時，禁止「活煮入鍋」，而得先將牠們擊暈或是急速冷凍，以更為人道的考量作法、減少牠們的痛苦。

該法案尚未成為法律，該法要求英國成立一個動物感知委員會，負責發布一些有關有情動物福利的情況報告。

前述報告使用了8種不同的方法來衡量感知能力，包括學習能力、有無疼痛感受器、疼痛感受器與特定大腦區域之間的聯繫、對麻醉劑或鎮痛藥的反應，以及行為，包括平衡威脅與機會的回報，以及對傷害或威脅的保護。研究發現，章魚有「非常強烈」的感知能力，而大多數螃蟹也有「強烈」的感知能力。

Netflix最近的紀錄片《我的章魚老師》也展示了章魚的獨特能力。章魚的大腦結構與人類非常不同，但它有一些與哺乳動物大腦相同的功能，比如學習能力，包括解決問題的能力，可能還有做夢的能力。

早在2018年，瑞士政府就早先一步修訂動保新法，禁止將帶殼海鮮活煮，也要求餐廳業者在烹煮龍蝦之前，只能以電擊或去除龍蝦頭的方式處理。

英國基於人道主義將立法禁止「活煮」龍蝦的料理方式。示意圖。（美聯社）

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