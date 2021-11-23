為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    活煮螃蟹、章魚和龍蝦將違法？英國報告稱牠們超怕痛

    研究發現，章魚有「非常強烈」的感知能力。（法新社資料照）

    研究發現，章魚有「非常強烈」的感知能力。（法新社資料照）

    2021/11/23 15:09

    〔編譯陳成良／綜合報導〕吃海鮮時，像是龍蝦、螃蟹、蝦類等，人們都喜歡把活生生的牠們丟進滾燙水裡煮，想說這樣吃才新鮮，章魚活吃更是韓國珍饈。然而英國的一份最新報告顯示，章魚、螃蟹和龍蝦能夠感受到疼痛或痛苦。根據新的動物福利法，英國政府將章魚、螃蟹和龍蝦列入了受保護的「有知覺生物」（sentient beings ）名單。

    美國有線電視新聞網（CNN）23日報導，這份報告是由倫敦經濟學院的專家透過對300份科學研究評估得出的結論，頭足類動物（如章魚、魷魚和墨魚）和十足類動物（如螃蟹、龍蝦和小龍蝦）應該被視為有知覺的生物。在英國正在討論的《動物福利感知法》（Animal Welfare Sentience Bill）中，脊椎動物已經被歸類為有知覺動物。

    該法案將名言規範任何餐廳和廚師在烹煮這類動物時，禁止「活煮入鍋」，而得先將牠們擊暈或是急速冷凍，以更為人道的考量作法、減少牠們的痛苦。

    該法案尚未成為法律，該法要求英國成立一個動物感知委員會，負責發布一些有關有情動物福利的情況報告。

    前述報告使用了8種不同的方法來衡量感知能力，包括學習能力、有無疼痛感受器、疼痛感受器與特定大腦區域之間的聯繫、對麻醉劑或鎮痛藥的反應，以及行為，包括平衡威脅與機會的回報，以及對傷害或威脅的保護。研究發現，章魚有「非常強烈」的感知能力，而大多數螃蟹也有「強烈」的感知能力。

    Netflix最近的紀錄片《我的章魚老師》也展示了章魚的獨特能力。章魚的大腦結構與人類非常不同，但它有一些與哺乳動物大腦相同的功能，比如學習能力，包括解決問題的能力，可能還有做夢的能力。

    早在2018年，瑞士政府就早先一步修訂動保新法，禁止將帶殼海鮮活煮，也要求餐廳業者在烹煮龍蝦之前，只能以電擊或去除龍蝦頭的方式處理。

    英國基於人道主義將立法禁止「活煮」龍蝦的料理方式。示意圖。（美聯社）

    英國基於人道主義將立法禁止「活煮」龍蝦的料理方式。示意圖。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    真的有用！澳耶誕島紅蟹爆發性遷徙 排隊過橋影片罕曝光
    2021/11/22 10:43

    真的有用！澳耶誕島紅蟹爆發性遷徙 排隊過橋影片罕曝光
    健康網》秋天爽吃螃蟹要注意！ 營養師：「2部位」膽固醇超多
    2021/10/30 07:47

    健康網》秋天爽吃螃蟹要注意！ 營養師：「2部位」膽固醇超多

    富蘭克林全系列基金0手續費 查看推薦基金
    健康網》秋天螃蟹鮮！ 營養師：「這部位」膽固醇最多
    2021/10/20 07:31

    健康網》秋天螃蟹鮮！ 營養師：「這部位」膽固醇最多
    章魚睡夢中不停變色 海洋生物學家：夢到自己在嗑螃蟹
    2019/10/01 06:53

    章魚睡夢中不停變色 海洋生物學家：夢到自己在嗑螃蟹
    韋恩的食農生活》龍蝦被「活活煮熟」到底會不會痛？！
    2018/01/24 11:00

    韋恩的食農生活》龍蝦被「活活煮熟」到底會不會痛？！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播