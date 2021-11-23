為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    驚！專家估印尼8成人口已染武肺 形成「群體免疫」

    印尼今夏疫情延燒時，據稱能驅邪避凶的傳統大型人偶「Ondel-ondel」，都在遊街時戴上口罩。（路透）

    印尼今夏疫情延燒時，據稱能驅邪避凶的傳統大型人偶「Ondel-ondel」，都在遊街時戴上口罩。（路透）

    2021/11/23 14:00

    〔編譯陳成良／綜合報導〕印尼的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期大幅趨緩，每日新增確診人數已從7月間動輒4、5萬人，降到不到400人。專家推測，印尼2.7億人口中，80%都已感染Delta變種病毒，是自然形成群體免疫力的原因；反觀高疫苗覆蓋率、人口只有約568萬人的新加坡，每日新增確診人數仍動輒2、3千人。

    大馬華文媒體《中國報》23日引述日惹加紮馬達大學的流行病學家英德里亞尼（Citra Indriani）的說法指出，超過50%的感染病例是無症狀的，超過80%印尼國民恐都感染了Delta病毒。

    不過，英德里亞尼警告，自然感染形成的抗體是針對特定毒株。因此，如果有新的毒株出現，曾感染一種COVID-19變種病毒的民眾，可能無法抵禦新毒株的攻擊。

    報導稱，除了免疫力，疫苗接種計畫的加速也帶來積極影響。至少，如果疫情反彈，可以依靠疫苗接種來幫助將嚴重程度降至最低。印尼已經為2.08億人接種第一劑疫苗，其中8800萬人已接種兩劑疫苗。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    印尼確診人數大幅回落，疫情趨緩。（翻攝自Google統計網頁）

    印尼確診人數大幅回落，疫情趨緩。（翻攝自Google統計網頁）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    移工即起開放 入境須集中檢疫14天
    2021/11/12 05:30

    移工即起開放 入境須集中檢疫14天
    旅客「打完2劑疫苗」入境印尼 隔離天數再縮為3天
    2021/11/03 12:24

    旅客「打完2劑疫苗」入境印尼 隔離天數再縮為3天

    富蘭克林全系列基金0手續費 查看推薦基金
    印尼欲成全球疫苗生產中心 官員：正與WHO 、6間製藥廠協商
    2021/09/16 12:23

    印尼欲成全球疫苗生產中心 官員：正與WHO 、6間製藥廠協商
    印尼總統疫苗接種證書外洩網路 百姓怕怕：我們不就更沒保障
    2021/09/04 23:59

    印尼總統疫苗接種證書外洩網路 百姓怕怕：我們不就更沒保障
    船上隔離可釣魚、做運動 印尼渡輪改為染疫收治中心
    2021/08/13 16:44

    船上隔離可釣魚、做運動 印尼渡輪改為染疫收治中心
    武漢肺炎》印尼疫情狂燒又缺疫苗 7月近1.9萬外國人匆匆離境
    2021/07/27 22:17

    武漢肺炎》印尼疫情狂燒又缺疫苗 7月近1.9萬外國人匆匆離境
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播