驚！專家估印尼8成人口已染武肺 形成「群體免疫」

印尼今夏疫情延燒時，據稱能驅邪避凶的傳統大型人偶「Ondel-ondel」，都在遊街時戴上口罩。（路透）

2021/11/23 14:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕印尼的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期大幅趨緩，每日新增確診人數已從7月間動輒4、5萬人，降到不到400人。專家推測，印尼2.7億人口中，80%都已感染Delta變種病毒，是自然形成群體免疫力的原因；反觀高疫苗覆蓋率、人口只有約568萬人的新加坡，每日新增確診人數仍動輒2、3千人。

大馬華文媒體《中國報》23日引述日惹加紮馬達大學的流行病學家英德里亞尼（Citra Indriani）的說法指出，超過50%的感染病例是無症狀的，超過80%印尼國民恐都感染了Delta病毒。

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不過，英德里亞尼警告，自然感染形成的抗體是針對特定毒株。因此，如果有新的毒株出現，曾感染一種COVID-19變種病毒的民眾，可能無法抵禦新毒株的攻擊。

報導稱，除了免疫力，疫苗接種計畫的加速也帶來積極影響。至少，如果疫情反彈，可以依靠疫苗接種來幫助將嚴重程度降至最低。印尼已經為2.08億人接種第一劑疫苗，其中8800萬人已接種兩劑疫苗。

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印尼確診人數大幅回落，疫情趨緩。（翻攝自Google統計網頁）

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