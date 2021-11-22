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    中國海警阻撓運補 菲總統參選人赴南海宣示主權

    菲律賓參議員賴克遜（Panfilo Lacson，右四）20日搭機前往中業島（菲稱希望島Pag-asa Island）視察，以參議院國防委員會主席身分聽取軍方簡報，並在島上插菲律賓國旗宣示主權。（圖擷取自Ping Lacson臉書）

    菲律賓參議員賴克遜（Panfilo Lacson，右四）20日搭機前往中業島（菲稱希望島Pag-asa Island）視察，以參議院國防委員會主席身分聽取軍方簡報，並在島上插菲律賓國旗宣示主權。（圖擷取自Ping Lacson臉書）

    2021/11/22 21:09

    〔中央社〕中國海警船16日發射水砲，阻止菲律賓船隻運補到仁愛暗沙。事後美國與盟友紛表關切；南海議題也成為菲國總統參選人關注焦點，還有參選人赴中業島插國旗宣示主權。

    菲律賓總統大選明年5月登場，主要參選人均已出線。仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）運補事件發生後，副總統羅貝多（Leni Robredo）、馬尼拉市長杜馬戈索（Isko Moreno Domagoso）、退役拳王巴喬（Manny Pacquiao）等總統參選人先後發聲。

    羅貝多在聲明中說：「菲律賓人不能被這樣對待。我們的（南海）仲裁勝利應該支持我們繼續保護屬於我們的東西。」

    杜馬戈索說：「我們將無所畏懼地為屬於我們的東西而戰。」巴喬也表態：「我們應堅定捍衛我們的領土權利。」

    不過，行動最積極的總統參選人是參議員賴克遜（Panfilo Lacson）。他於20日搭機前往中業島（菲稱希望島Pag-asa Island）視察，以參議院國防委員會主席身分聽取軍方簡報，並在島上插菲律賓國旗宣示主權。

    途中，賴克遜一行人還遭遇中國海軍廣播示警：「這是中國海軍。你們正接近我們的軍事警戒區。立刻離開以免誤判。」

    賴克遜所屬的民主改革黨（Partido Reporma）在臉書表示，賴克遜此舉「向所有人發出明確訊息，西菲律賓海是我們的」。

    西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

    參選下屆參議員的菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天也在「中國－東協建立對話關係30周年紀念峰會」上說：「我們憎惡最近在愛尤銀礁（Ayungin Shoal，即仁愛暗沙）發生的事件，並嚴重關切其他類似事態發展。這不利於兩國關係及我們的夥伴關係。」

    1999年5月，菲律賓登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）因船底漏水駛往仁愛暗沙並擱淺岸邊，至今未拖離，且派遣軍隊駐防，菲國以此形成實際控制。

    菲律賓外交部18日表示，3艘中國海警船16日在南海攔截兩艘菲律賓補給船，並向他們發射水砲，迫使補給船無法運送食物給駐守仁愛暗沙的菲國軍隊。對此，菲國外交部「用最強烈措辭，向中國駐菲大使黃溪連和中國外交部表達我們的憤怒、譴責和抗議」。

    有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）今天說，遭中國海警阻撓的補給船今天再度啟程運送補給到仁愛暗沙，預計明天上午到達。

    羅倫沙納說，中國大使黃溪連保證補給船這次不會受阻撓。船隻進行補給時，一架菲律賓海軍飛機也會在旁護衛。

    菲律賓民主改革黨（Partido Reporma）臉書貼文：

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