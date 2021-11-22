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    高麗葬！ 南韓疫情升溫病房不足 安養院老人「自生自滅」

    南韓疫情升溫病床不足，首爾一家醫院建貨櫃病房應急。（法新社）

    南韓疫情升溫病床不足，首爾一家醫院建貨櫃病房應急。（法新社）

    2021/11/22 17:26

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓從11月初實施「與病毒共存」後，單日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增病例與重症患者數不斷創新高，由於定點醫院病床短缺，療養醫院和療養機構的感染病例無法及時轉院，導致確診和未確診人員在同一空間被隔離。因為療養院中多為老人，因此有質疑聲音認為這種讓老人自生自滅的做法堪比「高麗葬」！

    「高麗葬」（고려장）是指高麗時代（公元918~1392年）的朝鮮，父母年老以後，如果比較病弱，子女就會用藤椅把老人背上高山加以遺棄，等老人自生自滅之後再埋葬的殘忍風俗。

    據《東亞日報》報導，由於沒有安排病床而等待一天以上才能住院的武肺患者，僅在首都地區就超過了400人。高齡者如果沒有及時得到適當的治療，病情有可能急劇惡化，因此急需制訂對策。

    南韓至少已有31個療養醫院和24個療養機構發生集體感染，正就地進行集體隔離。截至目前，這55個地方已有1759人確診、相關死亡人數達到77人。為防止醫院的確診人員進一步造成社區感染，集體隔離是必要措施，但很多人擔心，由於療養醫院不具備治療武肺重症患者的設備和人員，確診者很容易發展成重症病例乃至死亡。因此就有憤怒的患者家屬致信青瓦台，質疑「南韓的防疫就是拋棄老人的高麗葬嗎？」

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