受害者崩潰！美國男性侵4名少女 被判緩刑不用坐牢

美國男子性侵4名未成年少女，法官最終判處他8年緩刑不用坐牢。示意圖。（資料照）

2021/11/22 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約州20歲男子貝爾特（Christopher Belter），於2017、2018年未滿18歲期間性侵4名同樣未成年的少女，法官雖將他視為成人審判，但最終判處他8年緩刑不用坐牢，使得受害者相當失望。

據《CNN》報導，貝爾特犯案後於2019年達成認罪協商，承認一級性虐未遂、三級強姦和二級性虐罪，當時他被判緩刑2年但限制網路使用且不得上色情網站。

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不過，貝爾特之後違反了緩刑條款，法官墨菲（Matthew J. Murphy）裁定他不應被當成青少年而是要以成年人身分受審，孰料最終墨菲卻認為讓貝爾特入獄不合適，因而宣判緩刑。

據了解，1名受害少女在法庭上指證時，透露自己2018年被性侵時只有16歲，她當年擔心如果把事情講出來會讓自己和其他人受到傷害，再加上過於相信正義會被自動伸張、所有性侵犯都會坐牢，所以錯過了大聲說出來的時機。

因此，少女希望這次法院能夠拯救未來可能會受到傷害的女孩，不要讓這名強姦犯白白獲得自由，「你有能力把火撲滅，或者讓它繼續燃燒。」然而，少女的願望最終沒有達成，1名受害者的律師更透露，他的委託人聽到判決後非常失望，在浴室裡不斷嘔吐。

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