彭帥凸顯中國人權劣跡 五眼聯盟商討杯葛北京冬奧

2021/11/22 03:45

〔中央社〕中國女子網球名將彭帥疑似「被消失」又「被現身」，引發國際高度關注中國人權問題。「泰晤士報」今天報導，在北京持續迫害異議分子的背景下，英國正與「五眼聯盟」盟友商討外交杯葛北京冬奧事宜。

35歲的彭帥本月稍早在社群媒體指控前中國國務院副總理張高麗曾性侵她後下落不明逾10天，相關指控也遭刪除。

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世界女子職業網球協會（WTA）率先發難，要求彭帥的指控「必須獲全面、公平、透明且不遭審批的調查」，並發表「不惜撤出中國市場」聲明。美國白宮、聯合國、英國外交部也陸續呼籲對指控內容進行調查、北京應就彭帥的下落提供可驗證的證據。

溫布頓網球賽（Wimbledon）20日晚間也發布聲明，表示正與WTA合作，試圖透過管道了解彭帥安危；溫布頓也希望彭帥了解，她的福祉是世界網球社群首要關切。

「泰晤士報」（The Times）報導，英國正與情報分享聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）其他成員國「積極討論」外交杯葛即將於明年2月在北京舉行的冬季奧運。「五眼聯盟」成員國包括英國、美國、澳洲、紐西蘭、加拿大。

彭帥事件為中國惡劣的人權紀錄再添一筆。報導指出，杯葛選項包括由「五眼聯盟」所有成員國發表聯合聲明，但英國、澳洲、加拿大較有可能聯合行動。

包括外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）、前保守黨黨魁史密斯（Sir Iain Duncan Smith）等共5名批判北京立場鮮明的英國國會議員17日致函首相強生（Boris Johnson），要求他外交抵制北京冬奧、禁止官員出席。不過，首相辦公室目前對外仍表示尚未作相關決定，並援引強生過去說法指出，英國長期以來不支持杯葛運動賽事。

對於有報導指出她支持外交杯葛北京冬奧，外交大臣特拉斯（Liz Truss）20日晚間不願證實。一名親近她的消息人士指出，較有可能的結果是由副部長級以下官員出席大會。（編輯：曹宇帆）1101122

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