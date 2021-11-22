鬼父槍殺母親又性侵她多年 23歲女親眼見證死刑吐這句...

23歲的克爾珂17日現身密西西比州立監獄，親眼見證當年殺害母親和性侵她的鬼父接受死刑。（美聯社）

2021/11/22 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西西比州（Mississippi）上週三（17日）睽違9年再次執行死刑，死刑犯考克斯（David Cox）11年前因犯下槍殺妻子和性侵未成年繼女等罪名遭逮捕，最後被判死。執行當天，曾經活在繼父蹂躪陰霾下的繼女克爾珂（ Lindsey Kirk）現身州立監獄，親眼見證鬼父的死刑執行。

根據《美聯社》 報導，今年芳齡23歲的克爾珂回憶表示，很小的時候，媽媽便改嫁給克爾珂，她直到8歲才知道生父另有其人。她指出，繼父考克斯原本是個物流司機，後來背部因意外受傷，領到殘障手冊，開始整天好吃懶做，全家靠媽媽微薄的收入過活；但可惡的是，每當媽媽不在，考克斯便在克爾珂面前吸食冰毒，甚至性侵她，犯後還警告克爾珂不能告訴其他人，否則會將她、媽媽和弟弟都殺掉，就這樣惡夢持續了數年。

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2009年，克爾珂趁著去外公外婆家住，告訴2老和媽媽這件事，考克斯的惡行才曝光。憤怒又懊悔的媽媽馬上報警，考克斯也被逮捕。但才過9個月的時間，考克斯就獲保釋出獄，懷恨在心的他，出獄後約莫一個月，找到克爾珂一家人的新住所，即便媽媽申請保護令，但考克斯還是痛下殺手。

克爾珂餘悸猶存，直言當天的情況歷歷在目，當時繼父對著他們家開槍，接著闖進屋內，把弟弟關在櫃子裡，對媽媽就是一槍，接著硬拖著克爾珂到尚未斷氣的母親面前，多次性侵她，行為令人髮指。考克斯挾持他們約8小時，媽媽最後失血過多身亡，而考克斯就地被逮，最後法院判死。

17日傍晚6點多，50歲的考克斯穿著囚服躺在行刑椅上，身上被數條粗厚皮帶固定住，等待接受注射死刑。當年親眼看見母親遇害還遭性侵的克爾珂，則在行刑室外見證著鬼父受死。行刑結束後，克爾珂語重心長說：「死人無法再傷害任何人了......。」

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