為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    鬼父槍殺母親又性侵她多年 23歲女親眼見證死刑吐這句...

    23歲的克爾珂17日現身密西西比州立監獄，親眼見證當年殺害母親和性侵她的鬼父接受死刑。（美聯社）

    23歲的克爾珂17日現身密西西比州立監獄，親眼見證當年殺害母親和性侵她的鬼父接受死刑。（美聯社）

    2021/11/22 00:16

    〔即時新聞／綜合報導〕美國密西西比州（Mississippi）上週三（17日）睽違9年再次執行死刑，死刑犯考克斯（David Cox）11年前因犯下槍殺妻子和性侵未成年繼女等罪名遭逮捕，最後被判死。執行當天，曾經活在繼父蹂躪陰霾下的繼女克爾珂（ Lindsey Kirk）現身州立監獄，親眼見證鬼父的死刑執行。

    根據《美聯社》 報導，今年芳齡23歲的克爾珂回憶表示，很小的時候，媽媽便改嫁給克爾珂，她直到8歲才知道生父另有其人。她指出，繼父考克斯原本是個物流司機，後來背部因意外受傷，領到殘障手冊，開始整天好吃懶做，全家靠媽媽微薄的收入過活；但可惡的是，每當媽媽不在，考克斯便在克爾珂面前吸食冰毒，甚至性侵她，犯後還警告克爾珂不能告訴其他人，否則會將她、媽媽和弟弟都殺掉，就這樣惡夢持續了數年。

    2009年，克爾珂趁著去外公外婆家住，告訴2老和媽媽這件事，考克斯的惡行才曝光。憤怒又懊悔的媽媽馬上報警，考克斯也被逮捕。但才過9個月的時間，考克斯就獲保釋出獄，懷恨在心的他，出獄後約莫一個月，找到克爾珂一家人的新住所，即便媽媽申請保護令，但考克斯還是痛下殺手。

    克爾珂餘悸猶存，直言當天的情況歷歷在目，當時繼父對著他們家開槍，接著闖進屋內，把弟弟關在櫃子裡，對媽媽就是一槍，接著硬拖著克爾珂到尚未斷氣的母親面前，多次性侵她，行為令人髮指。考克斯挾持他們約8小時，媽媽最後失血過多身亡，而考克斯就地被逮，最後法院判死。

    17日傍晚6點多，50歲的考克斯穿著囚服躺在行刑椅上，身上被數條粗厚皮帶固定住，等待接受注射死刑。當年親眼看見母親遇害還遭性侵的克爾珂，則在行刑室外見證著鬼父受死。行刑結束後，克爾珂語重心長說：「死人無法再傷害任何人了......。」

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    翹臀金也關注！美奧克拉荷馬州死囚 行刑前突改判終身監禁
    2021/11/19 10:44

    翹臀金也關注！美奧克拉荷馬州死囚 行刑前突改判終身監禁
    性侵女兒6年、逼15歲兒性侵生母 新加坡鬼父判囚29年鞭刑24下
    2021/10/05 20:24

    性侵女兒6年、逼15歲兒性侵生母 新加坡鬼父判囚29年鞭刑24下

    秋冬吹起心血管風暴 保命就靠「它」！
    A片充腦！ 變態男地窖囚少女24天多次殘忍性侵 下場是死刑
    2021/09/29 14:29

    A片充腦！ 變態男地窖囚少女24天多次殘忍性侵 下場是死刑
    性侵女兒85次 獸父竟辯：她患性成癮症需要滿足
    2021/08/15 00:24

    性侵女兒85次 獸父竟辯：她患性成癮症需要滿足

    20年的傳奇！盧彥勳紀念盒開始預購
    繼父秒變鬼父！繼女看鬼片害怕 拐睡同床性侵
    2021/07/07 23:40

    繼父秒變鬼父！繼女看鬼片害怕 拐睡同床性侵
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播