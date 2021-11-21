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    殺紅眼！狠男當街狂捅女子10多刀 掏內臟疑「找孩子」嚇壞路人

    中國廣東省茂名市傳出一起血腥街頭殺人案，一名男子還當街扯開死者的肚子掏出內臟，疑似在找尋孕婦腹中的孩子。（圖翻攝自微博）

    中國廣東省茂名市傳出一起血腥街頭殺人案，一名男子還當街扯開死者的肚子掏出內臟，疑似在找尋孕婦腹中的孩子。（圖翻攝自微博）

    2021/11/21 21:13

    〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省週日（21日）驚傳殘忍的街頭殺人案！一名男子在路上拿刀追殺一名孕婦，連捅10多刀致死；女子失去生命跡象後，男子還不罷手，扯開死者的肚子掏出內臟，疑在「找孩子」，場面相當血腥可怕，嚇壞不少路人。

    根據馬來西亞《星洲日報》報導，今天上午11點多，廣東茂名市街頭出現一名男子追逐一名女子，過程中女子踉蹌跌倒在一家汽車維修行前的人行道上，男子追上後就對女子砍上一刀，接著又失心瘋似的連捅10多刀，女子當場慘死。男子見狀還不停手，扯開女子腹部的傷口，將裡面的內臟通通扯出來。

    據悉，當時汽車維修行的老闆見到砍人，曾拿出店內的木凳想要阻止男子，但男子完全不理會老闆的攻擊，死命往女子身上捅刀。在男子殺完人後，也沒有襲擊路人，只是在犯案現場來回踱步，待警方獲報趕來，被警方制伏帶走。

    附近商家和目擊路人見到這般血腥的場面都嚇壞了，也表示不認識這對男女，不清楚2人究竟有何深仇大恨；不過網路上有消息稱，死者與行兇男子是夫妻關係，且死者懷有身孕，懷疑可能發生感情糾紛，才讓丈夫痛下殺手。警方尚未證實該說法，但通報指兇手當天共殺害2人，目前還在調查全案詳情和行兇動機。

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