借道闖美國？墨西哥12國「600移民」擠上2卡車

墨西哥東部韋拉克魯斯州發現2輛大卡車，擠滿600名移民。圖為本月17日，另1輛大卡車從韋拉克魯斯州準備開往墨西哥與美國邊境。（法新社）

2021/11/21 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥國家移民局（National Migration Institute）20日表示，在墨西哥東部韋拉克魯斯州（Veracruz）發現2輛大卡車，後車斗竟擠滿整整600名非法移民，分別來自12國，其中大部分來自墨西哥鄰國瓜地馬拉。

綜合外媒報導，墨西哥國家移民局指出，600名移民分別有來自瓜地馬拉401人、宏都拉斯53人、多明尼加40人、孟加拉37人、尼加拉瓜27人、薩爾瓦多18人、古巴8人、迦納6人、委內瑞拉4人、厄瓜多4人、印度1人與喀麥隆1人。

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墨西哥國家移民局表示，600名移民分別是455名男性與145名女性，這些人將視情況被遣返回國，或者讓他們合法在墨西哥停留。

許多來自中美洲甚至世界上其他國家的移民，都想借道墨西哥進入美國，尋求脫離貧窮和暴力的機會。

美國總統拜登（Joe Biden）今天1月宣誓就職後，有別於前任總統川普（Donald Trump），對移民採取較人道的處理方式。自2020年10月至2021年9月，有至少170萬名非法移民經由墨西哥進入美國，是歷年同期最高紀錄。

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