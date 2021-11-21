奢靡場面曝！ 男粉提金桶往身上倒錢 女歌手瞬間被鈔票淹沒

印度女歌手拉達迪亞日前在表演時，粉絲往台上撒錢、往她身上倒錢，全場都是鈔票的畫面引發討論。（圖翻攝自urvashiradadiya_official_IG）

2021/11/21 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕印度知名民謠女歌手拉達迪亞（Urvashi Radadiya）近日在社群平台分享影片，竟看到有一群觀眾在她表演時往台上撒錢，還有一名狂粉直接抱著一大桶現金走到台上，往拉達迪亞倒錢，頓時表演舞台全是白花花的鈔票，奢侈的場面令人看傻眼。

根據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，來自印度古吉拉特邦（Gujarat）民謠歌手拉達迪亞，在印度教傳統節日「Tulsi Vivah」這天（15日）受邀到一場活動上表演；事後拉達迪亞在IG分享現場表演的一段過程影片，引發熱烈討論。

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只見片中身穿黃色傳統服裝的拉達迪亞坐在台上唱著歌，身旁一群樂手為其伴奏，台下一群男性觀眾不斷往台上丟錢，之後又見一名身著白衣白褲的男子抱著一桶現金，直接往拉達迪亞身上倒下去，讓拉達迪亞瞬間被鈔票雨淹沒，舞台也滿滿都是鈔票，場面相當奢靡。

影片曝光後馬上引起兩極評論，有人覺得這只是粉絲對拉達迪亞表達喜愛的方式，但也有網友認為這種行為是在侮辱表演者，就算是粉絲也不能這樣做。之後拉達迪亞也在IG上澄清，稱這些畫面只是表演橋段，同時也感謝現場粉絲對她的熱愛。

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