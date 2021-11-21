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    不是中國「老朋友」？ 紐時揭杭特助中企收購全球最大鈷礦之一

    拜登（左）與次子杭特（Hunter Biden）與北京之間的關係，早在去年美國總統大選前，就成為輿論焦點。（美聯社資料照）

    拜登（左）與次子杭特（Hunter Biden）與北京之間的關係，早在去年美國總統大選前，就成為輿論焦點。（美聯社資料照）

    2021/11/21 16:53

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國國家主席習近平16日在視訊會談一開始就直呼美國總統拜登「老朋友」，白宮則說，拜登不認為習近平是「老朋友」。不過拜登及其家族與北京之間的關係，早在去年美國總統大選前就已成為輿論焦點。如今《紐約時報》又揭露，拜登的次子杭特（Hunter Biden）旗下公司，曾協助一家中國公司從美國收購了一處世界最大鈷礦之一，該礦位於非洲剛果民主共和國，協助中國電動車發展！

    鈷（cobalt）是製造電池時必備的材料，估計地球上鈷儲量的67%都分布在剛果民主共和國。《紐時》20日的調查報導指出，杭特擔任創始董事會成員的BHR公司，於2016年協助中資企業完成前述收購交易。

    美國政府早前警告，中國正日益發展在鈷的領導地位，可能藉此擾亂美國汽車工業更換機械設備，增添美國發展電動車的阻力。

    據該報導，BHR公司官方名稱為渤海華美（上海）股權投資基金管理有限公司（Bohai Harvest RST（Shanghai）Equity Investment Fund Management Company）。杭特與另外2名美國人於2013年與中國合夥人一起成立了該公司。

    《紐時》指出，該公司董事會3名美國人控制30%股份，其餘由中國投資者擁有或控制。根據報導中提到的交易，中國洛陽鉬業公司（China Molybdenum）收購了剛果最大鈷生產商之一Tenke Fungurume的80%股份。報導稱，該交易是由BHR公司促成的。

    杭特的律師回應表示，杭特已不再直接或間接持有渤海華美的股權。白宮發言人則指，拜登總統不知悉杭特與有關交易的關係。

    杭特與渤海華美的關係在去年拜登參選後就被揭露。據《紐時》2019年10月3日的報導，杭特是以42萬美元（約新台幣1167萬）的價格，購入渤海華美10%的股份。

    杭特的律師辯稱，「渤海華美」董事職務有段期間是「無給職」，是杭特個人發心要幫助中國資金進入國際資本市場。

    商業紀錄顯示，杭特確實於去年4月20日離開了渤海華美董事會，但仍然透過他的公司Skaneatels持有渤海華美10%股權。

    美國參議院聯合委員會（Joint Committee）的一份報告稱，在拜登擔任美國副總統期間，杭特用其父親的地位，透過與中國國有銀行建立密切聯繫來增加自己的財富。

    美國《紐約郵報》去年就大爆拜登父子與中國利益內幕，尤其杭特與中國華信能源關係深厚，擁有該公司轉投資企業股權及經營權，領取高額顧問費，名稱叫做「法律服務」，每年顧問費高達1000萬美元，連續3年。

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