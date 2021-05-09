英媒：中國疑派女豔諜勾引拜登兒子 提供擊敗川普戰略

英國媒體曝光杭特與中國女秘書親密電郵。（翻攝自臉書）

2021/05/09 16:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）之子杭特（Hunter Biden）的「硬碟門」選後持續發酵，英國媒體曝光杭特與中國女秘書親密電郵，顯示中國疑與拜登家族勾結，並利用美人計提供如何在2020年大選中擊敗川普總統的情資。

《每日郵報》7日報導，杭特這台「來自地獄的筆電」，隱藏著他和一位名叫「鮑佳琪」（JiaQi Bao，譯音）華裔女子之間的通聯記錄。

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在杭特和拜登哥哥吉姆（Jim Biden）與中國華信能源集團2017年成立價值數百萬美元的合資企業後，華信能源董事葉簡明指派鮑佳琪擔任杭特的女秘書。

據報導，當年29歲的鮑佳琪還向杭特發送反對派研究報告（即反川普研究），以幫助拜登的2020年競選，她還敦促杭特從合資企業的帳戶中提取現金，因為公司倒閉了。

鮑佳琪還給杭特寫很調情和私密的信件，甚至提到在她紐約的公寓裡還有杭特的「狗鏈名牌」——從杭特硬碟裡所發現的自拍色情影片裡，可以看到杭特脖子上戴著他的著名的「狗鏈名牌」項鍊。

在一次誘人的通信中，鮑佳琪寫道：「關於你的狗鏈和節日、生日包裹的送達事宜。我按照約定為你妥善保管了你的財物。考慮到以往發生的溝通不暢風險，我認為不適合交給第三方。不如我在你方便的時候親自幫你送過去，或者用聯邦快遞送到指定地址，你可以直接收到，怎麼樣？」

她還說：「只要你開心，我可以為你做任何事」、「不管我是否替你做事，都別把對方當陌生人，我還欠你一頓親手烹調的中餐」。

鮑佳琪看起來非常投入，想讓拜登在大選中擊敗川普。她還提供了有關川普的負面報導供杭特使用，包括指控川普「向腐敗的中國官員出售（美國）公民身份，以及讓侵犯人權的行為出現在和中國的談判中」。

杭特的中國合夥人葉簡明本人一直被質疑有軍方情報系統的背景，但據《每日郵報》報導，目前尚不清楚鮑佳琪當時是否知道葉簡明與情報部門的聯繫。

杭特的生意合夥人、中國華信能源集團長葉簡明一直被質疑有軍方情報系統的背景。（翻攝自微博）

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