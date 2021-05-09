為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英媒：中國疑派女豔諜勾引拜登兒子 提供擊敗川普戰略

    英國媒體曝光杭特與中國女秘書親密電郵。（翻攝自臉書）

    英國媒體曝光杭特與中國女秘書親密電郵。（翻攝自臉書）

    2021/05/09 16:48

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）之子杭特（Hunter Biden）的「硬碟門」選後持續發酵，英國媒體曝光杭特與中國女秘書親密電郵，顯示中國疑與拜登家族勾結，並利用美人計提供如何在2020年大選中擊敗川普總統的情資。

    《每日郵報》7日報導，杭特這台「來自地獄的筆電」，隱藏著他和一位名叫「鮑佳琪」（JiaQi Bao，譯音）華裔女子之間的通聯記錄。

    在杭特和拜登哥哥吉姆（Jim Biden）與中國華信能源集團2017年成立價值數百萬美元的合資企業後，華信能源董事葉簡明指派鮑佳琪擔任杭特的女秘書。

    據報導，當年29歲的鮑佳琪還向杭特發送反對派研究報告（即反川普研究），以幫助拜登的2020年競選，她還敦促杭特從合資企業的帳戶中提取現金，因為公司倒閉了。

    鮑佳琪還給杭特寫很調情和私密的信件，甚至提到在她紐約的公寓裡還有杭特的「狗鏈名牌」——從杭特硬碟裡所發現的自拍色情影片裡，可以看到杭特脖子上戴著他的著名的「狗鏈名牌」項鍊。

    在一次誘人的通信中，鮑佳琪寫道：「關於你的狗鏈和節日、生日包裹的送達事宜。我按照約定為你妥善保管了你的財物。考慮到以往發生的溝通不暢風險，我認為不適合交給第三方。不如我在你方便的時候親自幫你送過去，或者用聯邦快遞送到指定地址，你可以直接收到，怎麼樣？」

    她還說：「只要你開心，我可以為你做任何事」、「不管我是否替你做事，都別把對方當陌生人，我還欠你一頓親手烹調的中餐」。

    鮑佳琪看起來非常投入，想讓拜登在大選中擊敗川普。她還提供了有關川普的負面報導供杭特使用，包括指控川普「向腐敗的中國官員出售（美國）公民身份，以及讓侵犯人權的行為出現在和中國的談判中」。

    杭特的中國合夥人葉簡明本人一直被質疑有軍方情報系統的背景，但據《每日郵報》報導，目前尚不清楚鮑佳琪當時是否知道葉簡明與情報部門的聯繫。

    杭特的生意合夥人、中國華信能源集團長葉簡明一直被質疑有軍方情報系統的背景。（翻攝自微博）

    杭特的生意合夥人、中國華信能源集團長葉簡明一直被質疑有軍方情報系統的背景。（翻攝自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    沒連任也要查 川普追查杭特不法
    2020/12/17 05:30

    沒連任也要查 川普追查杭特不法
    拜登顧問：「若拜登上任，將不介入針對杭特的司法調查」
    2020/12/14 23:57

    拜登顧問：「若拜登上任，將不介入針對杭特的司法調查」
    川普擬任命特檢 查大選舞弊與杭特
    2020/12/13 05:30

    川普擬任命特檢 查大選舞弊與杭特
    拜登見葉簡明 再爆人證物證
    2020/10/24 05:30

    拜登見葉簡明 再爆人證物證
    國際今日熱門
    今晚明晨通過台灣上空！ 長征火箭重返大氣層最新地點曝光
    2021/05/08 17:54

    今晚明晨通過台灣上空！ 長征火箭重返大氣層最新地點曝光

    日本新幹線列車輕井澤站附近撞熊 誤點30分鐘
    2021/05/08 17:59

    日本新幹線列車輕井澤站附近撞熊 誤點30分鐘

    印度無力供應COVAX疫苗 WHO：非洲恐爆發新一波感染
    2021/05/08 21:19

    印度無力供應COVAX疫苗 WHO：非洲恐爆發新一波感染

    4歲童網訂918根冰棒…媽媽付不起7.2萬 結局超暖心
    2021/05/08 20:33

    4歲童網訂918根冰棒…媽媽付不起7.2萬 結局超暖心

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播