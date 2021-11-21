為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    拜登別再怪罪川普！ 美國今年武肺死亡人數已超2020全年

    拜登去年一再痛批前總統川普，對美國慘重的疫情「置之不理」。（美聯社資料照）

    拜登去年一再痛批前總統川普，對美國慘重的疫情「置之不理」。（美聯社資料照）

    2021/11/21 15:18

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登去年大肆抨擊前任總統的防疫表現，作為選戰的主軸之一。不過美國雖在充沛疫苗加持下，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未歇，至今仍是全球疫殁人數最多的國家。《華爾街日報》報導，最新數據顯示，2021年以來感染武漢肺炎的死亡人數，已超過2020年的數字。

    報導中稱，美國約翰霍普金斯大學的數據顯示，到週六（11月20日）為止，在美國與COVID-19有關的死亡報告人數超過了77萬人；美國疾病管制與預防中心（CDC）的死亡統計數據也顯示類似的結果，2020年歸因於武肺大流行的死亡人數有38萬5343人，而今年的初步統計死亡總數在昨天（20日）超越去年的總數。

    2021年的死亡人數超過2020年的事實，讓一些醫生都感到意外。他們曾預計，隨著疫苗接種和預防措施，如保持社交距離和縮小公共活動規模，可以遏制感染傳播，並儘量減少嚴重病例。

    去年選戰期間，拜登一再將美國疫情慘重，歸咎於川普「置之不理」，卻絕口不提，川普政府在當年5月推出「神速行動計畫」（Operation Wrap Speed），對諾瓦瓦克斯（Novavax）、莫德納（Moderna）、阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）等公司注資180億美元（約新台幣5003億元）聯邦經費，協助加快疫苗研發與上市這項政府與產業結盟，造就美國史上最快速的疫苗發展，被認為是川普任內空前成就。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    全美最嚴防疫查驗令 洛杉磯買菜用餐須出示疫苗接種證明
    2021/11/10 13:14

    全美最嚴防疫查驗令 洛杉磯買菜用餐須出示疫苗接種證明
    《芝麻街》大鳥也打疫苗！美國反疫苗人士氣炸
    2021/11/07 20:51

    《芝麻街》大鳥也打疫苗！美國反疫苗人士氣炸

    馬祖國際藝術島 111年春天開幕
    維州民主黨鐵票區由藍翻紅 拜登拒認是「施政評價」的投票
    2021/11/04 11:11

    維州民主黨鐵票區由藍翻紅 拜登拒認是「施政評價」的投票
    鼓勵美國人加固防線 賀錦麗公開接種第三劑疫苗
    2021/10/31 17:13

    鼓勵美國人加固防線 賀錦麗公開接種第三劑疫苗

    20年的傳奇！盧彥勳紀念盒開始預購
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播