拜登別再怪罪川普！ 美國今年武肺死亡人數已超2020全年

拜登去年一再痛批前總統川普，對美國慘重的疫情「置之不理」。（美聯社資料照）

2021/11/21 15:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登去年大肆抨擊前任總統的防疫表現，作為選戰的主軸之一。不過美國雖在充沛疫苗加持下，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未歇，至今仍是全球疫殁人數最多的國家。《華爾街日報》報導，最新數據顯示，2021年以來感染武漢肺炎的死亡人數，已超過2020年的數字。

報導中稱，美國約翰霍普金斯大學的數據顯示，到週六（11月20日）為止，在美國與COVID-19有關的死亡報告人數超過了77萬人；美國疾病管制與預防中心（CDC）的死亡統計數據也顯示類似的結果，2020年歸因於武肺大流行的死亡人數有38萬5343人，而今年的初步統計死亡總數在昨天（20日）超越去年的總數。

請繼續往下閱讀...

2021年的死亡人數超過2020年的事實，讓一些醫生都感到意外。他們曾預計，隨著疫苗接種和預防措施，如保持社交距離和縮小公共活動規模，可以遏制感染傳播，並儘量減少嚴重病例。

去年選戰期間，拜登一再將美國疫情慘重，歸咎於川普「置之不理」，卻絕口不提，川普政府在當年5月推出「神速行動計畫」（Operation Wrap Speed），對諾瓦瓦克斯（Novavax）、莫德納（Moderna）、阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）等公司注資180億美元（約新台幣5003億元）聯邦經費，協助加快疫苗研發與上市這項政府與產業結盟，造就美國史上最快速的疫苗發展，被認為是川普任內空前成就。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法