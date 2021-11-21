反對防疫限制措施 歐洲多國爆發示威活動

歐洲多國實施新一輪的防疫限制，但奧地利、瑞士、荷蘭、義大利、北愛爾蘭、克羅埃西亞、法國都爆發民眾上街抗議的活動。圖為維也納民眾示威。（美聯社）

2021/11/21 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲多國為了避免武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再度擴大，紛紛推行了新一輪防疫限制措施，但奧地利、瑞士、荷蘭、義大利、北愛爾蘭、克羅埃西亞、法國都爆發民眾上街抗議的活動。

據《美聯社》報導，奧地利19日宣布從22日開始全國進入封鎖，民眾除了購買日常用品、就醫、運動之外不得隨意出門，首都維也納隨即於20日爆發示威遊行，抗議人士高舉「我的身體，我的選擇」等標語，警方統計約有3.5萬人參與，過程中爆發警民衝突，當局動用胡椒噴誤驅散人群。

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在瑞士方面，由於即將舉行公投決定是否讓政府推動武肺防疫限制法，約有2000人走上街頭表達不滿，他們認為防疫限制具有歧視的性質。另外，荷蘭在鹿特丹暴動事件後，阿姆斯特丹和布雷達於週末舉行相對和平的遊行，反對更加嚴格的疫情措施。

義大利羅馬民眾則紛紛聚集在馬克西穆斯競技場，抗議必須要有綠色通行證才能進入公司、餐廳、電影院、劇院、體育館、健身房、火車、巴士、渡輪的規定。在北愛爾蘭，數百人聚集在貝爾法斯特市政廳外抵制疫苗護照，有人痛斥這種規定和納粹德國沒甚麼兩樣。

克羅埃西亞方面，有數千人聚集在首都札格瑞布反對疫苗接種措施，直呼這已干預到人們的自由。法國海外領土加勒比海瓜地洛普島居民則不滿通行證相關規定，上街放火燒車並設置路障造成暴動，政府已向該島增派200警力並實施宵禁。

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