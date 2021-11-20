立陶宛挺台遭中國施壓 外長：各國應加強合作擴大抗中空間

立陶宛外長藍斯柏吉斯說，中國正在移動其紅線，各國應加強經濟合作，擴大力抗中國脅迫的迴旋空間。（法新社檔案照）

2021/11/20 20:20

〔編譯管淑平／綜合報導〕掛名「台灣」的駐立陶宛台灣代表處掛牌運作，立陶宛政府力挺台灣，也因此受到中國龐大壓力。立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在《南華早報》20日刊登的專訪中說，中國正在移動其紅線，各國應加強經濟合作，擴大力抗中國脅迫的迴旋空間。

藍斯柏吉斯在台灣代表處掛牌運作後次日，證實立陶宛將與美國進出口銀行簽署6億美元的出口信貸協議，「我想你可以說那（中國）是一些討論的動力，我國與我國夥伴的討論向來是立陶宛正面臨某些經濟、金融問題，因為我們受到來自中國的壓力」。

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藍斯柏吉在首都維爾紐斯受訪指出，如果歐盟提供更多具體支持，立陶宛會「感謝」，他並說，「若供應鏈被切斷或者諸如此類的事情，而沒有國家會受到影響，這符合我們所有人的利益」。他指出，支持可以包括調整供應鏈和資金，來降低對中國的依賴，「我們需要找出任何國家當面臨這種脅迫時，都能用到的工具，並給予各國更多……因為立陶宛發現，我們在印度─太平洋外交領域上，能迴旋的空間有限」。

中國日前再度警告立陶宛，要為友台立場承擔後果。到目前為止，歐盟在口頭上支持立陶宛，並聲明開設台灣代表處符合歐盟的「一個中國政策」，歐盟執委會主席馮德萊恩與歐洲理事會主席米歇爾上月在聯名信中形容，北京對立陶宛的施壓「不合理」、「不成比例」。

藍斯柏吉斯說，「中國在重劃、移動他們的紅線，而這確實縮小了迴旋空間。所以，全球理念相同國家加強經濟領域合作，可擴大這個空間。」他表示，讓台灣以「台灣」之名開設代表處，「並未違反我們所同意的任何事情」，他也為因此使布魯塞爾得討論台灣議題，感到「自豪」，「因為這正是時候，需要思考（台灣議題）」。

立陶宛也正強力推動納入所有歐盟國家的「27+1」歐中峰會，藍斯柏吉斯說，立陶宛將利用此論壇，發出「對經濟脅迫的不平之鳴」，並且呼籲歐盟與中國之間的「公平競爭場」，既能討論投資，也能談人權問題。

駐立陶宛台灣代表處11月18日掛牌運作。（法新社）

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